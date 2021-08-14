Rainbow Six Siege'in Yeni Operatörü Belli Oldu (Video)

Rainbow Six Siege'in yeni operatörü ile ilgili bir video yayımlandı. Yayımlanan video, Osa olarak isimlendirilen yeni operatörün özelliklerine ilişkin bazı bilgilere sahip olmamıza olanak sağlıyor. Ubisoft ayrıca Osa ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. Konu ile ilgil merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Rainbow Six Siege'in Yeni Operatörü Ne Zaman Gelecek?

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Ubisoft, Tom Clancy's Rainbow Six Siege isimli video oyununa yeni operatörler eklemeye devam ediyor. Fransa merkezli video oyunu şirketi, popüler yapım için yeni bir operatör duyurdu.

Ubisoft, OSA olarak isimlendirilen yeni operatör ile ilgili bir video yayımladı. 29 saniye uzunluğundaki video, yeni operatör hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Paylaşılan videoya göre OSA, sahip olduğu kalkan özelliği ile ön plana çıkacak.

Yayımlanan videoda saldıran kategorisinde yer alacak operatörün pencerelere kalkan yerleştirebileceğini görüyoruz. Şeffaf olarak tasarlanan kalkanlar kurşun geçirmeyecek. Bu özellik, takım adına büyük bir avantaj sağlayacak. Popüler video oyunun yeni operatörünün hangi silahlara sahip olacağı ise henüz bilinmiyor. Yayımlanan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Fransa merkezli video oyunu şirketi, başarılı FPS oyununa eklenecek yeni operatör hakkında bazı bilgiler paylaştı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre Elektromekanik, askerî mühendislik ve robotik zekâ dallarında eğitim alan Anja “OSA” Janković, üniversiteden mezun olduktan hemen sonra Nighthaven'da işe başladı.

"Kuantum Konseptleri & Robotikler" isimli AR-GE departmanlarını kuran OSA, saha operasyonları eğitimini bizzat Kali tarafından aldı. OSA isimli operatör, Kali, Wamai, Ace ve Aruni'den sonra Team Rainbow'a katılan beşinci Nighthaven operatörü olacak.

Ubisoft tarafından Anvil oyun motoru ile geliştirilen video oyununun yeni operatörü 16 Ağustos tarihinde tanıtılacak. Dünya genelinde çok sayıda oyuncu, Tom Clancy's Rainbow Six Siege'in yeni operatörü OSA'yı merak içerisinde beklemeye başladı.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege isimli yapıma çok yakında eklenecek operatör hakkında ne düşünüyorsunuz? Sahip olduğu şeffaf kalkan ile dikkat çeken operatör ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.