5 Bin TL'den Ucuza 6000 mAh Batarya: Realme Narzo 80 Lite Sızdı!

Android telefon devi Realme, bu yılın başından beri birçok yeni akıllı telefon piyasaya sürdü. Ürün kataloğunu sürekli genişleten firma, yakın zamanda ise Narzo 80 Lite 5G ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirket şimdiye kadar sosyal medya platformlarında birkaç tanıtım görseli paylaşmıştı. Son olarak Realme Narzo 80 Lite 5G tüm özellikleri ve fiyatı sızdırıldı.

Beklenen Realme Narzo 80 Lite 5G Özellikleri

Güvenilir sızıntı kaynaklarından Paras Guglani tarafından paylaşılan bilgilere göre Realme Narzo 80 Lite 5G, 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek. Ancak bu ekranın boyutu ve panel türü henüz belli değil. Cihazın kalbindeyse MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisi yer alacak. Bu işlemciye 4 GB / 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama alanı seçenekleri eşlik edecek.

Arka tarafındaysa otomatik odaklama ve yapay zeka destekli görüntü işleme özelliğine sahip 32 MP GC32E sensör bulunacak. İkinci arka kamera ve ön kamerayla ilgili bir bilgi mevcut değil. Yazılım bakımındansa cihaz, kutudan Realme UI 6.0 ile çıkacak.

15W şarjdan beslenecek 6000 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekecek Realme Narzo 80 Lite 5G, Kristal Mor ve Oniks Siyahı şeklinde iki renk seçeneğiyle sunulacak.

Beklenen Realme Narzo 80 Lite 5G Fiyatı

Sızıntı kaynağına göre Realme Narzo 80 Lite 5G başlangıç fiyatı 115 dolar olacak. Buna göre bütçe dostu Android telefon kataloğuna dahil olabileceğini söyleyebiliriz. Diğer opsiyonların fiyatlarıysa belirsizliğini koruyor. Öte yandan akıllı telefonun tanıtım tarihi de şu an için bilinmiyor. Markanın yakın zamanda tarih duyurusu gerçekleştirmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Beklenen Realme Narzo 80 Lite 5G özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.