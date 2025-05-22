Realme'den Aşırı Ucuz Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz haftalarda uygun fiyata devasa batarya sunan Realme 14T 5G modelini tanıtan Realme, yeni bir telefon duyurmaya hazırlanıyor. Google Play Console'da görünen Realme C71 isimli telefonun özellikleri ortaya çıktı.

Realme C71'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Google Play Console'daki bilgiler, telefonun 720 x 1604 piksel çözünürlük sunacağını gözler önüne serdi. Google Play Console'da telefonun 4 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı ancak birden fazla RAM seçeneğinin yer alması bekleniyor.

Telefonda Unisoc T7250 işlemcisi bulunacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Daha önce ortaya çıkan bir sertifikaya göre telefon 45W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Batarya kapasitesi henüz ortaya çıkmadı ancak telefonun 5.000 mAh civarı bir bataryaya sahip olacağı tahmin ediliyor.

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 birlikte gelecek telefon kısa süre önce Geekbench'te de ortaya çıkmıştı. Tek çekirdek testinde 439 puan, çoklu çekirdek testinde ise 1.455 puan almıştı. Geekbench'te telefonun 6 GB RAM'e sahip sürümü yer almıştı.

Realme C71'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme C71 modelinin 8000 Hindistan Rupisi (3.621 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Özelliklere ve fiyata dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.