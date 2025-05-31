Redmi Pad 2 Ortalığı Karıştıracak! Bütçe Dostu Tabletin Fiyatı Sızdırıldı

Çin merkezli Xiaomi'nin 2022'de piyasaya sürdüğü Redmi Pad'in halefi Redmi Pad 2 için geri sayım sürüyor. Söz konusu cihazla ilgili ilk bilgi bu ayın başlarında gelmişti. Bugün ise tabletin Avrupa fiyatı ortaya çıktı. Peki kaç para olacak? İşte iddia edilen Redmi Pad 2 fiyatı!

Beklenen Redmi Pad 2 Fiyatı

Kaynağa göre Redmi Pad 2 için iki opsiyon sunulacak. 4 GB RAM + 128 GB (Wi-Fi) seçeneği 229 euro, 8 GB RAM + 256 GB (4G LTE) ise 289 euro fiyata sahip olacak. Peki tablet, kullanıcılara neler sunacak? Beklenen teknik özelliklere yakından bakalım.

Daha önceki söylentilere göre Redmi Pad 2, 11 inç IPS LCD ekranla gelecek. 2.5K çözünürlük ve 600 nit parlaklık sunacak bu ekran, 90 Hz yenileme hızıyla desteklenecek. Ayrıca MediaTek Helio G100 işlemcisinden güç alacakken, 9000 mAh kapasitesinde bir bataryadan beslenecek. Bu noktada 18W şarj hızında olacağını da belirtelim.

Beklenen Redmi Pad 2 özellikleri şu şekilde sıralandı;

Ekran: 11 inç IPS LCD, 2.5K çözünürlük (1600 x 2500 piksel), 90 Hz yenileme hızı, 600 nit parlaklık

İşlemci: MediaTek Helio G100

RAM: 4 GB veya 8 GB

Depolama: 128 GB veya 256 GB (microSD destekli)

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 9.000 mAh

Şarj: 18W hızlı şarj

Ses: 4 hoparlör, Dolby Atmos

Bağlantı: Wi-Fi veya 4G LTE

İşletim Sistemi: HyperOS (Android 15 tabanlı)

Renkler: Mint Yeşili, Gri/Siyah

Ekstra: microSD kart desteği, 3.5mm jack

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Redmi Pad 2'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.