Liste Netleşti! İşte Android 16 Tabanlı HyperOS 3 Güncellemesi Alacak Xiaomi, Redmi ve POCO Modelleri

Android dünyasının devlerinden Xiaomi, Android 15 tabanlı HyperOS 2 güncellemesini 2024'ün sonlarına doğru dağıtmaya başladı. Diğer şirketlere kıyasla erken davranan firma, 2025 itibarıyla birçok model için bu güncellemeyi sundu ve sunmaya da hız kesmeden devam ediyor.

Şirket, bir yandan mevcut cihazları HyperOS 2 ile buluşturmak için yoğun bir tempo içindeyken, diğer yandan Android 16 tabanlı HyperOS 3 için de çalışmalarına resmen başladı. Peki hangi modeller güncelleme alacak? İşte Android 16 tabanlı HyperOS 3 alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri!

Android 16 Tabanlı HyperOS 3 Alacak Xiaomi, Redmi ve POCO Modelleri

HyperOS 3, daha modern ve minimalist arayüz, gelişmiş yapay zeka özellikleri, iyileşmiş pil ömrü ve Xiaomi ekosistemi için daha gelişmiş entegrasyon sunacak. Bu nedenle kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Cihazları:

Xiaomi 15, 14, 13 ve 12 serileri

MIX Flip, Flip 2

MIX FOLD 2, 3 ve 4

Xiaomi Pad 6 Pro, 6S Pro, 7 ve 7 Pro

Redmi Cihazları:

Redmi Note 12, 13 ve 14 serileri (4G, Turbo ve Pro modelleri)

Redmi 12, 13 ve 14 serileri (C ve A modelleri)

Redmi K50, K60, K70 ve K80 serileri

Redmi Pad SE, Pad SE 8.7, Pad Pro ve Pad Pro 5G

POCO Cihazları:

POCO F5, F5 Pro, F6, F6 Pro, F7, F7 Pro ve F7 Ultra

POCO X6 5G, X6 Pro 5G, X7, X7 Pro ve X7 Pro Iron Man Edition

POCO M6 (4G, 5G ve Pro versiyonları), M7 ve M7 Pro 5G

POCO C65, C75 ve C75 5G

​Xiaomi'nin Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 güncellemesinin Temmuz 2025'te dağıtılmaya başlanması bekleniyor.

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