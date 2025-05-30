Henüz Tanıtılmayan Redmi Pad 2'nin Kutu Açılışı Yapıldı [Video]

Redmi Pad 2 ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bir YouTuber, henüz tanıtılmayan tablet Redmi Pad 2'nin kutu açılışını yaptı. Bununla birlikte hem tabletin tasarımı hem de hangi özelliklere sahip olacağı belli oldu.

Redmi Pad 2'nin Kutu Açılış Videosu Paylaşıldı

TukEmperial isimli bir YouTube kanalı üzerinden henüz duyurulmamış Redmi Pad 2 modelinin kutu açma videosu paylaşıldı. Bu video, tabletin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Videoya göre kutudan tabletin yanı sıra USB-C kablosu, 18W şarj cihazı, kılavuzlar ve SIM kart iğnesi çıkıyor. Videoya göre tabletin arka yüzeyinde bir adet kamera yer alıyor. Arka tarafta ayrıca Redmi logosu bulunuyor.

Redmi Pad 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Videoya göre 11 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, 2.5K çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Dolby Atmos teknolojisini destekleyen cihazda dört adet hoparlör yer alıyor. Videoda tabletin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yer alıyor. RAM ve depolama tarafında birden fazla seçeneğin sunulması bekleniyor.

Gücünü MediaTek Helio 100 Ultra işlemcisinden alan tablette 9000 mAH batarya kapasitesi bulunuyor. Cihazın arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Redmi Pad 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Pad 2 isimli tabletin 1300 Brezilya Reali (9 bin TL) fiyat etiketine sahip olacağı iddia edildi.