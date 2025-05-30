6720 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 32 MP Ön Kamera ve Dahası

Geçtiğimiz günlerde 50 megapiksel ön kameraya sahip Motorola Edge 2025 modelini tanıtan Motorola, yeni bir telefon tanıttı. Moto G86 Power 5G isimli bütçe dostu telefon devasa batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı ve dahasını sunuyor.

Motorola Moto G86 Power 5G Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Moto G86 Power 5G, pOLED ekran üzerinde 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 446 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 198 gram ağırlığındaki telefon 161,21 x 74,74 x 8,65 mm boyutlarında.

Telefon gücünü Mediatek Dimensity 7300 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 ile birlikte gelen telefonda Mali-G615 MC2 GPU mevcut. 8 GB RAM'in yer aldığı telefonda 512 GB depolama alanı bulunuyor. 6.720 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 30W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafıdna 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor.

Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyen telefonda IP68/IP69 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Motorola Moto G86 Power 5G Fiyatı

Motorola Moto G86 Power 5G isimli telefon için 329,99 euro (14.712 TL) fiyat etiketi belirlendi.