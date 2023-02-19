İstanbul Valiliği Açıkladı: Riskli Görülen 93 Okul İçin Tahliye Kararı!

İstanbul Valiliği, riskli görülen 93 okul için tahliye kararı aldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada bazı istatistiki bilgiler ve tahliye kararına dair oldukça önemli bilgiler paylaşıldı. Açıklamaya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında "İlimizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen 1.418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1.351'inin de riskli olduğu tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

Riskli bulunan 1351 okulun 769'unun güçlendirildiğini belirten Valilik, 367 tanesinin yıkılıp yeniden yapıldığını, 87 okulun da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar tarafından güçlendirildiği, yıkılıp yeniden inşa edildiğini açıkladı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Nakledilecek Okullarla İlgili Açıklamasıhttps://t.co/HmRTXP3GE9 pic.twitter.com/8KkYTdieXO — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) February 18, 2023

"Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulumuzdan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı" sözlerini kullanan Valilik, geçtiğimiz yıl bu 128 riskli okuldan 35'indeki öğrencilerin başka okullara nakledilerek okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Riskli Görülen Okullardaki Öğrenciler Başka Okullara Nakledilecek

Valilik, "20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir" dedi ve şu şekilde devam etti: