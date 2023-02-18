İBB'den Açıklama: 318 Bina Durup Dururken Çökebilir!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de olası büyük İstanbul depremi için bina tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Bir süredir sonraki deprem için ana odak ve uyarı noktası hâline gelen İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi bina hasar tespit çalışmalarını gerçekleşiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, tespitlerine göre İstanbul'da acil olarak dönüştürülmesi gereken 318 bina olduğunu açıkladı.

Ücretsiz Bina Hasar Tespit Çalışmalarına Binlerce Başvuru Geldi

Bahsi geçen 318 binanın her an durduğu yerde çökebilecek durumda olduğunu belirten Buğra Gökçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu ücretsiz bina hasar tespit çalışmalarına binlerce başvuru geldiğini de ekledi.

Binaları sınıflandırdıklarını ve en çok risk altındaki binaların D ve H grubunda olanlar olduğunu aktaran Buğra Gökçe, İstanbul’da E sınıfında bile 318 bina olduğunu belirterek, "Bu binalar durduğu yerde bile çökebilir." dedi. Buğra Gökçe'nin açıklamalarının tamamı ise şu şekilde: