İBB'den Açıklama: 318 Bina Durup Dururken Çökebilir!
Ücretsiz bina hasar tespit çalışması sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalar kapsamında durduğu yerde çökebilecek 318 bina olduğunu açıkladı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de olası büyük İstanbul depremi için bina tespit çalışmalarını sürdürüyor.
Bir süredir sonraki deprem için ana odak ve uyarı noktası hâline gelen İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi bina hasar tespit çalışmalarını gerçekleşiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, tespitlerine göre İstanbul'da acil olarak dönüştürülmesi gereken 318 bina olduğunu açıkladı.
Ücretsiz Bina Hasar Tespit Çalışmalarına Binlerce Başvuru Geldi
Bahsi geçen 318 binanın her an durduğu yerde çökebilecek durumda olduğunu belirten Buğra Gökçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu ücretsiz bina hasar tespit çalışmalarına binlerce başvuru geldiğini de ekledi.
Binaları sınıflandırdıklarını ve en çok risk altındaki binaların D ve H grubunda olanlar olduğunu aktaran Buğra Gökçe, İstanbul’da E sınıfında bile 318 bina olduğunu belirterek, "Bu binalar durduğu yerde bile çökebilir." dedi. Buğra Gökçe'nin açıklamalarının tamamı ise şu şekilde:
"Bizim 6306 sayılı yasa ile bunları riskli yapı ilan etme şansımız var belediye olarak. Bunu zorlarız ama oturanların yüzde 60’ı kiracı. Ve devlet ‘Kira yardımını kiracıya vermeyeceksin, ev sahibine vereceksin’ diyor. Ve onu da biz bunun üç katı olsun diye bir meclise önermeden önce 1150 lira diyordu. Şimdi 1500 liraya çıkarttılar İstanbul özelinde. Diğer kentlerde 1150 lira. İstanbul’da 1500 liraya kiralık ev bulmak mümkün müdür? Değil. Biz bunu üç katını uygulayacağız İstanbul’da. Bu konuda kararlıyız. Ve bu 318 binadan başlayarak sonra 1525 binaya çoğaltacak biçimde 4 bin 500 lira kira yardımı vererek içindekileri boşaltacağız."
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Deprem Testi
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından ülke çapında birçok noktada tedbirler alınıyor. Önemli deprem bölgelerinden biri olarak görülen İstanbul da bu şehirlerin içerisinde.
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