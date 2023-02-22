Valilikten Açıklama: Riskli Okullarda Son Durum!

Valilikten riskli okullarda son durum ile ilgili oldukça önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada kaç adet okulun güçlendirildiğine de yer verildi. Söz konusu açıklamaya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Riskli Okullarda Son Durum Nedir?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, riskli okulların durumuna dair resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Yerlikaya, yaptığı açıklamada "1999 öncesi yapılan 1418 okulumuzun deprem etüt ve analizleri tek tek gerçekleştirildi" ifadelerine yer verdi.

Aktarılan bilgilere göre İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yapılan analizler sonucunda 1351 okulun riskli olduğu tespit edildi. Yerlikaya, "İPKB tarafından riskli bulunan okullarımızdan 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. Yeniden yapılan okullarla 5.202 ilave derslik kazanıldı. Bu 32 derslikli 162 okul demek" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın vizyonlarıyla 2006'da kurulan #İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından;



✅1999 öncesi yapılan 1⃣.4⃣1️⃣8️⃣ okulumuzun deprem etüt ve analizleri tek tek gerçekleştirildi.



⛔️Bu çalışmalarda 1⃣.3⃣5⃣1⃣ okulumuzun RİSKLİ olduğu tespit edildi. pic.twitter.com/5rdldMqb1n — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 21, 2023

Riskli okulların son durumuna dair çok önemli bilgiler paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açıklamasına şu şekilde devam etti: