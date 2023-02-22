Valilikten Açıklama: Riskli Okullarda Son Durum!
Valilik, riskli okullarda son duruma dair oldukça önemli bilgiler paylaştı. İşte Valilik tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar!
Valilikten riskli okullarda son durum ile ilgili oldukça önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada kaç adet okulun güçlendirildiğine de yer verildi. Söz konusu açıklamaya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.
Riskli Okullarda Son Durum Nedir?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, riskli okulların durumuna dair resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Yerlikaya, yaptığı açıklamada "1999 öncesi yapılan 1418 okulumuzun deprem etüt ve analizleri tek tek gerçekleştirildi" ifadelerine yer verdi.
Aktarılan bilgilere göre İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yapılan analizler sonucunda 1351 okulun riskli olduğu tespit edildi. Yerlikaya, "İPKB tarafından riskli bulunan okullarımızdan 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. Yeniden yapılan okullarla 5.202 ilave derslik kazanıldı. Bu 32 derslikli 162 okul demek" sözlerine yer verdi.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın vizyonlarıyla 2006'da kurulan #İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 21, 2023
✅1999 öncesi yapılan 1⃣.4⃣1️⃣8️⃣ okulumuzun deprem etüt ve analizleri tek tek gerçekleştirildi.
⛔️Bu çalışmalarda 1⃣.3⃣5⃣1⃣ okulumuzun RİSKLİ olduğu tespit edildi. pic.twitter.com/5rdldMqb1n
Riskli okulların son durumuna dair çok önemli bilgiler paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açıklamasına şu şekilde devam etti:
"Ayrıca 769 okulumuz güçlendirildi. 87 okulumuz MEB ve diğer kurumlarımızca yeniden yapıldı, güçlendirildi. Geriye kalan 128 okulumuzun 35'indeki öğrencilerimiz geçen yıl, 93'ü bu yıl depreme güvenli okullara nakledildi."
"İstanbul’umuzdaki 1223 okulumuz yeniden yapıldı ve güçlendirildi. 128 okulumuzla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor."
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