Kandilli'den İstanbul Depremine Yönelik Açıklama!
Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sonraki tehlikenin İstanbul olması ile birlikte Kandilli'den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama geldi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10'dan fazla şehiri etkileyen iki büyük depremin ardından on binlerce bina yıkıldı ve can kayıpları yaşandı. En son geçtiğimiz günlerde Hatay'da yaşanan depremin de ardından hâlâ bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hâl böyleyken vatandaşlar sıradaki büyük deprem olması beklenen İstanbul depremine odağını çevirmiş durumda.
İstanbul depremiyle ilgili tahminlerini açıklayan Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, "İstanbul'da 2030 yılına kadar %64 olasılıkla 7'nin üzerinde bir deprem olacak." dedi.
"2030 Yılına Kadar %64 Olasılıkla 7'nin Üzerinde Bir Deprem Olacak"
Özellikle araştırmacılar 250 yıllık döngüye vurgu yaparak yakın tarihte İstanbul depreminin gerçekleşmesini beklerken, Kandilli Rasathanesi de bu konuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.
Haber Global'e konuşan Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat'ın açıklamalarının tamamı ise şu şekilde:
"Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın orta kesiminde de bir deprem olabilir ancak Marmara Denizi kaynaklı bir deprem lacaktır. Bunun tehlikesi bellidir. Marmara'da fay oradan geçti buradan geçti konuşmamıza gerek yok. Marmara Denizi'nin içerisinde geçen bir kol. Bu kol 7'nin üzerinde bir deprem üretecektir. Bunun yeri bellidir ama zamanını söyleyebilmemiz mümkün değil. Yalnızca yapabileceğimiz istatiksel çalışmalardır. 2030'a kadar %64 olasılık, 2050'ye kadar %75 olasılık 2090 kadar %95 olasılıkla bu deprem olacaktır."
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Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen ilk deprem ve sonrasında yaşanan 7.
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