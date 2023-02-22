Kandilli'den İstanbul Depremine Yönelik Açıklama!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10'dan fazla şehiri etkileyen iki büyük depremin ardından on binlerce bina yıkıldı ve can kayıpları yaşandı. En son geçtiğimiz günlerde Hatay'da yaşanan depremin de ardından hâlâ bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hâl böyleyken vatandaşlar sıradaki büyük deprem olması beklenen İstanbul depremine odağını çevirmiş durumda.

İstanbul depremiyle ilgili tahminlerini açıklayan Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, "İstanbul'da 2030 yılına kadar %64 olasılıkla 7'nin üzerinde bir deprem olacak." dedi.

"2030 Yılına Kadar %64 Olasılıkla 7'nin Üzerinde Bir Deprem Olacak"

Özellikle araştırmacılar 250 yıllık döngüye vurgu yaparak yakın tarihte İstanbul depreminin gerçekleşmesini beklerken, Kandilli Rasathanesi de bu konuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

Haber Global'e konuşan Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat'ın açıklamalarının tamamı ise şu şekilde: