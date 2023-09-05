Bir Türk Mobil Oyunu, Candy Crush'ı Geride Bıraktı!

Candy Crush'ın mobil platformlarda yakaladığı başarı gerçekten azımsanamayacak bir seviyede ancak bugün bir Türk oyunu Candy Crush'ı geçmeyi başardı.

Royal Match, 112 milyon dolar gelir elde etti ve 14,6 milyon kez indirilerek uzun süredir pazar lideri olan Candy Crush Saga'yı 200.000 indirme ve 8 milyon dolar farkla geride bırakarak bulmaca türünde yıllar sonra ilk kez birinci sıranın değişmesini sağladı.

Zynga'nın Candy Crush'ı günlük aktif kullanıcı sayısı bakımından Royal Match'in 15 milyonuna kıyasla 18 milyon ile hâlâ lider olsa da Sensor Tower, "Royal Match'in güçlü büyüme gidişatının Ekim ayı sonunda Candy Crush'ı geçebileceğini" öne sürüyor.

Royal Match'ın Bu Başarısının Ardında Ne Yatıyor?

Türk oyun firması Sensor Tower, Royal Match'in başarısını son dönemde aktif olarak sürdürdükleri reklam kampanyalarına bağlıyor. Candy Crush'ın %15,4 ile %25 arasında olan indirilme oranına kıyasla oyunun indirilme oranının %61,5'i ücretli kanallardan geliyor. Oyun, IronSource, Unity ve Mintegral dâhil olmak üzere birçok büyük reklam ağında Candy Crush'ın iki katından fazla ses payına sahip.

Royal Match, bu alanda reklamcılık konusunda ilginç bir yaklaşım benimseyerek ünlülerin desteklerine de büyük ölçüde güveniyor. Tom Felton ve Simon Cowell gibi yüksek profilli isimler oyunun reklamlarında rol alarak oyunun yeni kitlelerin dikkatini çekmesine yardımcı oldu.

Peki siz daha önce Royal Match oynadınız mı? Oyun ve başarısı hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.