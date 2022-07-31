Mobil cihazlar elimize ulaştığından beridir oyunlar ile birlikte yaşamaktayız. Özellikle günlük yaşantımızda birçoğumuz bilgisayarlar yerine mobil cihazların başında oluyoruz. Bu durumda gün içinde telefonlardan oyun oynamak istemek aşırı talep görmekte. Tuşlu telefonlarda başlayan yılan oyunu gibi birçok akıllı telefonlarda çıkan oyunları insanlar sevdi.

Ancak akıllı telefonlarda mağazalarda milyonlarca oyun bulunmakta. Bu oyun yığınının içinde en eğlenceli oyunları seçmek oldukça zor hale geldi. Sizler için mobil cihazlarda oynayabileceğiniz 5 eğlenceli oyunu derledik. En eğlenceli 5 mobil oyun neler? Gelin birlikte bakalım.

En Eğlenceli 5 Mobil Oyun

Golf Battle

PAC-MAN256

Build a Bridge!

Sea Battle

Mobile Legends: Bang Bang

Golf Battle

Birçok telefon kullanıcısı günlük hayatta aktif olduğu için mobil cihazları "dik" bir şekilde kullanmakta ve özellikle mobil oyunların bilgisayar oyunları gibi uzun değil, hızlı ve pratik bir şekilde oynanmasını istemekte. Eğer sizde bu tarz bir oyun arıyorsanız Golf Battle tam size göre diyebiliriz.

Online bir golf oyunu olan Golf Battle, rakiplerinizle 3 seriden oluşan bir golf yarışması sunuyor. 6 Kişilik oyundan 1. 2. ve 3. olarak galip gelirseniz para ödülü alır ve diğer oyunlara katılmaya olanak sağlarsınız. Birçok bölümü bulunan oyun, ister çölde ister karlı bir zeminde golf oynamanıza olanak tanır.

PAC-MAN256

Bir dönemlerin en popüler oyunlarından olan PAC-MAN mobil cihazlara gelmiş ve oyunun yatay değil de "dik" bir şekilde oynanmasına izin veriyor. Eğer kısa bir süre için de hızlı ve pratik bir mobil oyun oynamak istiyorsanız PAC-MAN256 tam size göre diyebiliriz.

Build a Bridge!

Biraz daha düşündüren bir oyun istiyorsanız, Build a Bridge! tam size göre bir oyun olabilir. Bu oyun ile birlikte araçların karşıya geçmesi için bir köprü inşaat etmeniz gerekmektedir. Ancak kısıtlı bütçeniz olduğu yüzünden malzemeleri doğru bir şekilde kullanmak oldukça önemlidir. Build a Bridge! bir şeyler inşaat etmek isteyenler için oldukça keyif verici bir oyundur.

Sea Battle

Birçok insanın çocukluğunun oyunu olan ve neredeyse herkesin oynadığı oyun Amiral Battı, mobil cihazlar içinde başka bir versiyonu bulunmaktadır. İster kendi başınıza oynayabileceğiniz isterseniz online bir şekilde rakiplerinize karşı mücadeleler verebileceğiniz oyun, pratik ve keyifli oyunlar içinde yer almaktadır.

Mobile Legends: Bang Bang

Listemizin sonuncusu olan mobil oyun Mobile Legends: Bang Bang, lol severlerin mobil cihazlar üzerinde oynayabileceği ve takımınız ile mücadelelere girebileceğiniz oyun, milyonlarca kişi tarafından oynanmakta. Oyunu ücretsiz bir şekilde cihazınıza kurup oynayabilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizler için seçtiğimiz en eğlenceli 5 mobil oyunu tanıttık. Sizler bu listede hangi oyunların yer almasını isterdiniz, bu listedeki oyunlardan hangilerini oynuyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında bizler ile görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.