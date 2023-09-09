Samsung'un Bir Serisi Daha Güncelleme Desteğini Kaybediyor!

Samsung'un Galaxy Note 10 serisi sahipleri Eylül ayına girerken artık güncellemelere veda ediyor. Şirket kısa süre önce Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ı güvenlik güncellemeleri kapsam sayfasından kaldırdı. Bu cihazlar için son güncelleme Ağustos 2023 güvenlik güncellemesi olacak.

Note 10 ve Note 10 Plus'ın güncelleme süreçleri artık sona erirken, geriye aylık güvenlik güncellemelerini almaya devam eden Galaxy Note 20 serisi kaldı. Ayrıca Galaxy Note 10 Lite da en azından şimdilik güncelleme almaya devam ediyor. Samsung, cihazın bu güncellemeleri aylık yerine üç ayda bir alacak şekilde düşürüldüğünü belirtiyor.

Şirket geçen yıl da aynı dönemde güvenlik güncellemeleri için Note 10 desteğini yavaşlatmaya başlamıştı. Bu, Galaxy Note 9'da olduğu gibi Samsung'un birçok cihazının şu anda içinde bulunduğu benzer bir süreç.

Samsung Galaxy Note 10 Serisi Artık Güncelleme Almayacak

Note 10 serisinin güncelleme desteğinin kesilmesi, Android işletim sistemi güncellemeleri için artık uygun olmamasından bir yıl sonra gerçekleşti. Cihaz kutudan Android 9 ile çıkmış ve Android 12'ye kadar yükseltme güncellemelerini almıştı.

Note 20 serisi ise 2025 yılına kadar güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek. Bu telefon aynı zamanda Samsung'un genişletilebilir depolama alanına sahip son amiral gemisi telefonu olarak dikkat çekiyor.

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