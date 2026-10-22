Samsung'un Yeni Telefonu Türkiye'de Satışa Sunuldu

Samsung'un yeni telefonu Galaxy A18 Türkiye'de satışa sunuldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda sekiz çekirdeğe sahip Exynos işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü Super AMOLED ekran ve üçlü arka kamera sistemi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Samsung Galaxy A18'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy A18'in 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 17 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefon açık mavi, siyah ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip. Bu arada telefonun arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış bir modül bulunuyor. Bu modülün üzerinde üç adet kamera mevcut. Modülün yanında ise bir adet LED flaş yer alıyor.

Samsung Galaxy A18'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

İşlemci: Exynos 1610

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Batarya: 5.000 mAh

Hızlı Şarj: 25W

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 5 MP

Makro Kamera: 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

Samsung Galaxy A18'in Kamera Özellikleri Neler?

Galaxy A18'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada serinin bir önceki modeli Galaxy A17 4G'de de aynı kamera çözünürlükleri mevcut.

Samsung Galaxy A18'in İşlemcisi Nasıl?

Telefonda Exynos 1610 işlemcisi bulunuyor. İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada Samsung Galaxy A17 4G'de Helio G99 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcide ise 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor.

Samsung Galaxy A18'in Ekran Özellikleri Neler?

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 90Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 90 defa güncelliyor. 90Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızından daha akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy A18'in bütçe dostu Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Super AMOLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması.