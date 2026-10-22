OnePlus'tan 185Hz Ekranlı Telefon Geliyor! Snapdragon İşlemciye Sahip

OnePlus'ın yeni telefonu Turbo 7 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızına da sahip olacak.

OnePlus Turbo 7 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 6 veya Snapdragon 8 Gen 5 Pro

Batarya: 9.000 mAh veya üzeri

OnePlus Turbo 7 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre OnePlus'ın yeni telefonu 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca 1.5K çözünürlük ve 185Hz yenileme hızı sunacak. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 185Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 185 kez güncelliyor. 185Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli.

OnePlus Turbo 7 Pro'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Telefonun Snapdragon 8 Gen 6 veya Snapdragon 8 Gen 5 Pro işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. Bu arada OnePlus Turbo 6'da Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcide 3.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.

OnePlus Turbo 7 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Turbo 7 Pro, 9.000 mAh veya daha yüksek bir batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Şarj hızı ise henüz belli değil. Bu arada OnePlus Turbo 6'da 9.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

OnePlus Turbo 7 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Turbo 7 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim. Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Turbo 6 serisi satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus Turbo 7 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OnePlus Turbo 7 Pro'nun yenileme hızından batarya kapasitesine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir telefon olacağını söyleyebilirim. Cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi sağlaması.