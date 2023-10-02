Spotify'ın CEO'su Daniel Ek, Apple ve Google'ı Kullanıcılara Baskı Yapmakla Suçladı!

Spotify'ın CEO'su Daniel Ek, daha önce Apple ile ilgili birçok eleştiride bulunmuştu. Özellikle Apple vergisinden son derece rahatsız olduğunu dile getirmişti. Ünlü iş adamı, Apple'a karşı bakış açısını yeniden değerlendirdi.

Hatta bu sefer yalnızca Apple'ı değil Google'ı da hedefe aldı. İki büyük şirketin kullanıcılar üstünde baskı kurduğunu ve aşırı derecede kontrolcü olduğunu söyledi. Ek'in bu yorumu sosyal medyada dikkat çekti.

Kullanıcının İnternete Erişimini Kontrol Ediyorlar!

Spotify'ın CEO'su Daniel Ek, İngiliz iş gazetesi Financial Times'a bir ropörtaj verdi. Bu ropörtajda Spotify'ın Apple ile olan ilişkisini ve kullanıcıya karşı takındığı tavrı eleştirdi. Ek'e göre Apple ve Google, kullanıcıların internete nasıl erişeceğini baskıcı bir tutumla kontrol ediyor.

Daniel Ek, ropörtajında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Apple ve Google’ın dünya çapındaki 4 milyardan fazla tüketicinin internete nasıl erişeceğini kontrol etmesini çılgınca buluyorum. Sadece kuralları dikte etmekle kalmıyorlar, aynı zamanda platformlardaki servislerle rekabet ediyorlar.”

Ayrıca Apple'ın Spotify'dan aldığı komisyon kesintisi yüzünden rekabet gücünde geride kaldıklarını ifade etti. Apple rakiplerinin uygulama içinde komisyon ödemek zorunda kalmasını, rekabete aykırı bulduğunu söyledi.

Bu konunun kanundaki yerinin tekrar değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Aslında Ek'in bu eleştirisi zaten şu anda Rekabet ve Tüketiciler Yasa Tasarısı kapmasında dijital pazarlardaki rekabeti düzenlemek üzere parlamentoda tartışılıyor.

Belki de Daniel Ek'in eleştirisiyle her iki şirket için de yapılan araştırmaların kapsamı genişleyebilir.

Peki siz Daniel Ek'in düşüncelerine katılıyor musunuz? Fikirlerinizi bizimle aşağıdaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.