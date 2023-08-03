Elon Musk, Tim Cook ile Apple Vergisini Görüşmeyi Planlıyor

Elon Musk, Apple'ın uygulama içi satın alımlardan aldığı %30'luk komisyon hakkında Apple CEO'su Tim Cook ile bir görüşme yapma niyetinde olduğunu ifade etti.

Musk bu politikayı, Apple'ın ödemenin uygulama yaratıcıları tarafından tutulan kısmından yalnızca %30'luk bir pay almasını sağlayacak şekilde değiştirmek istiyor.

Musk'ın bu duyuruyu yaptığı platform olan Twitter da içerik oluşturucuların gelir kesintilerine yaklaşımını değiştiriyor.

Elon Musk, Twitter'da Nasıl Bir Kesinti Uyguluyor?

Twitter, 12 ay sonra abonelik kazançlarının %10'unu almak yerine, artık yalnızca ödemeler 100.000 doları aştığında %10 komisyon uygulayacak ve ilk 12 ay için herhangi bir kesinti yapılmayacak.

Geçmişte Elon Musk, Apple'ın ücretlerini "internet üzerindeki gizli %30 vergi" olarak yorumlamış ve hatta bu ücretlerden kaçınmak için Twitter Blue'nun iOS'ta yayınlanmasını ertelemişti.

Apple'ın Musk'ın talebini yerine getirip getirmeyeceği henüz belli değil, zira şirket Epic Games ve Fortnite gibi diğer kuruluşların talepleriyle de uğraşıyor ancak Apple bazı durumlarda Netflix, Spotify ve Kindle gibi belirli uygulamalar için istisnalar yaparak, yasal anlaşmazlıklar ve düzenleyici soruşturmaların ardından kullanıcı hesabı oluşturmak için web'e bağlanmalarına izin vermişti.

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