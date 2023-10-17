Spotify Artık Uygulama Üzerinden Sanatçı Ürünleri Satacak!

Spotify, sanatçı ürünleri için tişörtler, plaklar ve bir dizi lisanslı ürünlerini satacağı yeni bir alışveriş hizmeti başlattığını duyurdu. Bu, Spotify'da parçalarını paylaşan sanatçıların hayranlarının, o sanatçıya özel ürünleri satın alabileceği anlamına geliyor.

Spotify'da ürün satın alma hizmeti esasında yeni değil. Şirket 2021 yılında Shopify ile bir ortaklık başlattı ve o zamandan beri alışverişi kolaylaştırmak için küçük güncellemeler yapıyor.

Yine de satın alma işlemi doğrudan uygulama içinde gerçekleşmiyor, kullanıcılar ürünlere göz atabiliyor ancak daha sonra sanatçıların bireysel ürün mağazalarına yönlendiriliyor.

Spotify Özel Ürün Satışlarına Başlıyor

Spotify bu zamana kadar sürdürülen bu hizmetteki satışlardan pay almıyordu ancak ticari bir amaca hizmet ediyordu. Sanatçıların müzik akışlarından ne kadar az gelir elde ettikleri iyi biliniyor ve ürün satmak aradaki farkı kapatmanın kolay ve yüksek marjlı bir yolu.

Spotify artık sanatçıları mutlu etmek ve ticari ürünleri kullanıcı deneyiminin bir parçası hâline getirmek için bu hizmeti uygulamasına ekliyor.

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