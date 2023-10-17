Spotify Artık Uygulama Üzerinden Sanatçı Ürünleri Satacak!
Spotify artık sanatçılara özel ürünleri uygulaması üzerinden satışa çıkarmaya başlıyor. İşte detaylar!
Spotify, sanatçı ürünleri için tişörtler, plaklar ve bir dizi lisanslı ürünlerini satacağı yeni bir alışveriş hizmeti başlattığını duyurdu. Bu, Spotify'da parçalarını paylaşan sanatçıların hayranlarının, o sanatçıya özel ürünleri satın alabileceği anlamına geliyor.
Spotify'da ürün satın alma hizmeti esasında yeni değil. Şirket 2021 yılında Shopify ile bir ortaklık başlattı ve o zamandan beri alışverişi kolaylaştırmak için küçük güncellemeler yapıyor.
Yine de satın alma işlemi doğrudan uygulama içinde gerçekleşmiyor, kullanıcılar ürünlere göz atabiliyor ancak daha sonra sanatçıların bireysel ürün mağazalarına yönlendiriliyor.
Spotify Özel Ürün Satışlarına Başlıyor
Spotify bu zamana kadar sürdürülen bu hizmetteki satışlardan pay almıyordu ancak ticari bir amaca hizmet ediyordu. Sanatçıların müzik akışlarından ne kadar az gelir elde ettikleri iyi biliniyor ve ürün satmak aradaki farkı kapatmanın kolay ve yüksek marjlı bir yolu.
Spotify artık sanatçıları mutlu etmek ve ticari ürünleri kullanıcı deneyiminin bir parçası hâline getirmek için bu hizmeti uygulamasına ekliyor.
Spotify'ın Türkiye'deki 10 Yılında En Çok Dinlenenleri Açıklandı!
Geçtiğimiz on yıl içinde müzik platformu Spotify, pazara girdiğinden bu yana yerel müzik tüketimindeki artışla Türk müzik endüstrisinde devrim yarattı.
Peki siz Spotify'ın bu yeni hizmeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR