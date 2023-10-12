Spotify'ın Türkiye'deki 10 Yılında En Çok Dinlenenleri Açıklandı!

Geçtiğimiz on yıl içinde müzik platformu Spotify, pazara girdiğinden bu yana yerel müzik tüketimindeki artışla Türk müzik endüstrisinde devrim yarattı.

2013 yılında Türkiye'nin Top 100 listesinde yalnızca üç yerli şarkı yer alırken, 2018'de bu sayı 72'ye yükseldi. 2023'e geldiğimizde ise ilk 100 şarkının 94'ünün yerel şarkılardan oluştuğu görülüyor.

Spotify, Türkiye'deki 10. yılında son on yılın en çok dinlenen sanatçı, şarkı ve gruplarını açıklarken, bu kategorilerde ilk 10'a yalnızca bir yabancı sanatçı girebildi.

Sanatçı Destek Programı RADAR Tanıtıldı

Spotify ayrıca Türkiye'deki 10. yıldönümü vesilesiyle, ülkede yükselen yetenekleri destekleyen küresel bir program olan RADAR'ı tanıttı. RADAR, gelişmekte olan sanatçıları teşvik etmeyi ve platform içinde ve dışında gelişmiş tanıtım desteği ile erişimlerini genişletmeyi amaçlıyor.

RADAR Türkiye'nin açılış sanatçıları arasında Böyleyken Böyle, Ege Can Sal, Paptircem, Selin ve Sena Şahin yer alıyor ve her biri benzersiz parçalar sunuyor.

Türkiye’de Spotify’da Son 10 Yılın En Çok Dinlenen Sanatçıları

Ezhel UZI Sezen Aksu Sagopa Kajmer Duman cakal Lvbel C5 Emir Can İğrek Yüzyüzeyken Konuşuruz Dolu Kadehi Ters Tut

Türkiye’de Spotify’da Son 10 Yılın En Çok Dinlenen Şarkıları

Seni Dert Etmeler - Madrigal Bi’ Tek Ben Anlarım - KÖFN Aşkın Olayım - Simge Dinle Beni Bi' - Yüzyüzeyken Konuşuruz ARASAN DA - UZI Bir Derdim Var - mor ve ötesi Gitme - Dolu Kadehi Ters Tut, Sedef Sebüktekin Antidepresan - Mert Demir, Mabel Matiz Uzunlar - V1 - Evdeki Saat PAPARAZZI - UZI

Türkiye’de Spotify’da Son 10 Yılın En Çok Dinlenen Kadın Sanatçıları

Sezen Aksu Zeynep Bastık Güneş Sertab Erener Hande Yener Gülşen Ebru Gündeş Sıla Simge Melike Şahin

Türkiye’de Spotify’da Son 10 Yılın En Çok Dinlenen Müzik Grupları

Duman Yüzyüzeyken Konuşuruz Dolu Kadehi Ters Tut Pinhani Adamlar mor ve ötesi maNga Madrigal Perdenin Ardındakiler BTS

Türkiye’de Spotify’da Son 10 Yılın En Çok Dinlenen Podcast’leri