Spotify'ın Türkiye'deki 10 Yılında En Çok Dinlenenleri Açıklandı!
Spotify, RADAR adını verdiği yeni hizmetini duyurmasının yanı sıra, Türkiye'deki 10 yılında en çok dinlenenleri açıkladı. İşte detaylar!
Geçtiğimiz on yıl içinde müzik platformu Spotify, pazara girdiğinden bu yana yerel müzik tüketimindeki artışla Türk müzik endüstrisinde devrim yarattı.
2013 yılında Türkiye'nin Top 100 listesinde yalnızca üç yerli şarkı yer alırken, 2018'de bu sayı 72'ye yükseldi. 2023'e geldiğimizde ise ilk 100 şarkının 94'ünün yerel şarkılardan oluştuğu görülüyor.
Spotify, Türkiye'deki 10. yılında son on yılın en çok dinlenen sanatçı, şarkı ve gruplarını açıklarken, bu kategorilerde ilk 10'a yalnızca bir yabancı sanatçı girebildi.
Sanatçı Destek Programı RADAR Tanıtıldı
Spotify ayrıca Türkiye'deki 10. yıldönümü vesilesiyle, ülkede yükselen yetenekleri destekleyen küresel bir program olan RADAR'ı tanıttı. RADAR, gelişmekte olan sanatçıları teşvik etmeyi ve platform içinde ve dışında gelişmiş tanıtım desteği ile erişimlerini genişletmeyi amaçlıyor.
RADAR Türkiye'nin açılış sanatçıları arasında Böyleyken Böyle, Ege Can Sal, Paptircem, Selin ve Sena Şahin yer alıyor ve her biri benzersiz parçalar sunuyor.
Türkiye’de Spotify’da Son 10 Yılın En Çok Dinlenen Sanatçıları
- Ezhel
- UZI
- Sezen Aksu
- Sagopa Kajmer
- Duman
- cakal
- Lvbel C5
- Emir Can İğrek
- Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Dolu Kadehi Ters Tut
Türkiye’de Spotify’da Son 10 Yılın En Çok Dinlenen Şarkıları
- Seni Dert Etmeler - Madrigal
- Bi’ Tek Ben Anlarım - KÖFN
- Aşkın Olayım - Simge
- Dinle Beni Bi' - Yüzyüzeyken Konuşuruz
- ARASAN DA - UZI
- Bir Derdim Var - mor ve ötesi
- Gitme - Dolu Kadehi Ters Tut, Sedef Sebüktekin
- Antidepresan - Mert Demir, Mabel Matiz
- Uzunlar - V1 - Evdeki Saat
- PAPARAZZI - UZI
Türkiye’de Spotify’da Son 10 Yılın En Çok Dinlenen Kadın Sanatçıları
- Sezen Aksu
- Zeynep Bastık
- Güneş
- Sertab Erener
- Hande Yener
- Gülşen
- Ebru Gündeş
- Sıla
- Simge
- Melike Şahin
Türkiye’de Spotify’da Son 10 Yılın En Çok Dinlenen Müzik Grupları
- Duman
- Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Dolu Kadehi Ters Tut
- Pinhani
- Adamlar
- mor ve ötesi
- maNga
- Madrigal
- Perdenin Ardındakiler
- BTS
Türkiye’de Spotify’da Son 10 Yılın En Çok Dinlenen Podcast’leri
- Kendine İyi Davran
- Ortamlarda Satılacak Bilgi
- Merdiven Altı Terapi
- Barış Özcan ile 111 Hz
- Mitolojik İnciler
- Meksika Açmazı
- O Tarz Mı?
- Buralar Hep Seks
- Fularsız Entellik
- Nasıl Olunur
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