Spotify Dinleme Geçmişi Nasıl Görüntülenir ve Silinir?

İçerisinde milyonlarca müzik ve podcast barındıran Spotify, her geçen gün daha da popüler hale gelmekte. Müzik ve podcast'in paylaşıldığı platformda binlerce sanatçı, eğitmen milyonlarca şarkı ve podcast bulunuyor. Spotify'dan sadece müzik değil podcast'lerde dinleyebiliyorsunuz. Sevdiğiniz müzikleri ve podcastleri derleyip sizlere yeni çalma listeleri oluşturan Spotify'ın başarılı algoritması platformda keyifli vakit geçirmeniz için elinden geleni yapıyor.

Yakın zamanda Spotify'a sesli kitaplarda gelecektir. Sıklıkla vakit geçirdiğiniz bu platformda artık her şey karma karışık olmuş olabilir ve Spotify dinleme geçmişini silmek istediğinizde nasıl yapabileceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Bu içeriğimizde Spotify dinleme geçmişi nasıl silinir hep beraber ona bakacağız.

Spotify Dinleme Geçmişi Mobil'de Nasıl Görüntülenir?

Spotify dinleme geçmişinizi görüntülemek için yapmanız gerekenler:

Spotify uygulamasını açın.

Ana sayfa seçeneğine dokunun.

Sağ üst kısımda bulunan yakında çalınanlar butonu olacaktır.

butonu olacaktır. Yakında çalınanlar butonuna tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Spotify Dinleme Geçmişi Masaüstünde Nasıl Görüntülenir?

Spotify dinleme geçmişinizi masaüstünden görüntülemek istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın. Bu işlem Windows ve MacOS işletim sistemlerinde bir fark göstermemektedir.

Spotify uygulamasını açın.

Sağ altta; "Çalma Sırası" simgesi bulunacaktır.

Çalma Sırası simgesine tıklayın.

Yeni bir sayfa açılacaktır.

"Sıraya Ekle" butonunun yanında; "Yakınlarda Çalınanlar" seçeneği olacaktır.

Yakında Çalınanlar seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Spotify Dinleme Geçmişi Silme Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızdan Spotify uygulamasını açın.

En son oynatılanlar sekmesine gelin.

En son çaldığınız podcastler ve müzikler karşınıza çıkacaktır.

Burada silmek istediğiniz şarkıları ya da podcastlere seçin.

Seçtiğiniz podcastleri ve şarkıları kaldır butonuna basarak kaldırabilirsiniz.

butonuna basarak kaldırabilirsiniz. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Spotify dinleme geçmişi silme malesef mobil cihazlar üzerinden yapılmamaktadır. Bu yüzden işlemlerinizi masaüstü uygulaması üzerinden yapmanız gerekecektir. Bu içeriğimizde Spotify dinleme geçmişi görüntüleme ve silme işlemi nasıl yapılır'dan bahsettik. Yorumlarda görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.