Spotify, Kullanıcılarına 15 Saatlik Ücretsiz Sesli Kitap Hediye Edecek!

Dünyanın popüler çevrim içi müzik dinleme platformu olan Spotify, geçtiğimiz gün New York'ta bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Spotify'ın CEO'su Daniel Ek, premium kullanıcılara güzel haberler verdi.

Şirketin yeni aldığı karara göre artık premium kullanıcıları, 15 saatlik ücretsiz sesli kitap dinleme süresine sahip olacak. Bununla da kalmayıp ek fırsatlardan yararlanabilecek. İşte haberimizin devamı...

11 Dolara Ek Paket!

Spotify, sesli kitap hizmetini ilk kez 2022 yılında ABD'deki kullanıcıları için piyasaya sürdü. Zamanla dünyanın başka yerlerinde yaşayan kullanıcılar da bu hizmetten faydalanmaya başladı. Ancak Spotify, geçen bir yılın ardından sesli kitap konusunda beklediği verimi alamadı.

Bu sebeple sesli kitap kategorisinin daha çok yayılması ve benimsenmesi için yeni bir strateji geliştirdi. Şirketin açıklamasına göre premium kullanıcılar her ay 15 saat boyunca ücretsiz bir şekilde sesli kitap dinleyebilecek.

15 saatlik hakkını kullanıp dinlemeye devam etmek isteyen kullanıcılar için de 11 dolar karşılığında 10 saatlik dinleme paketi sunulacak. Böylelikle podcastlerde olduğu gibi sesli kitap kategorisinde de kullanım artacak.

Bu hizmetin şimdilik yalnızca ABD ve Avustralya'da kullanıma açılacağı söylendi. Ancak yakın zamanda Türkiye gibi başka ülkelerdeki kullanıcıların da ücretsiz sesli kitap süresinden faydalanması bekleniyor.

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