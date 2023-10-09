Spotify'dan Yeni Yapay Zeka Destekli Abonelik Seçeneği: "Supremium"

Yeni söylentilere göre Spotify, daha yüksek bir fiyat karşılığında ekstra özellikler içeren yeni bir "Supremium" abonelik seçeneğini kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

Mevcut fiyatın iki katı bir şekilde 19.99 dolara mal olacak yeni abonelik seçeneği, çeşitli yeni özellikler sunacak. Bunların başında, rakip Apple Music'te zaten ücretsiz olarak sunulan kayıpsız ses özelliğinin gelmesi bekleniyor.

Ancak yeni ekstra abonelik seçeneği, insanların şarkıları tempo, his, etkinlik ve daha fazlasına göre seçmelerine olanak tanıyan gelişmiş çalma listesi karıştırma araçları da sunacak. Teknoloji uzmanı Chris Messina'ya göre yeni dinleme istatistikleri, sesli kitap dinleme ve yapay zekâ çalma listesi oluşturma araçlarına sahip olacak.

"Supremium" Abonelik Seçeneği Kullanıcılara Neler Sunacak?

Spotify son aylarda yoğun bir şekilde yapay zekâ araçlarına odaklanıyor. Bu araçlar arasında şarkıları otomatik olarak seçmekle kalmayıp aynı zamanda tanıtan bir yapay zekâ DJ ve insanların podcast'leri başka dillerde ancak gerçekçi seslerle dinlemelerine olanak tanıyan yapay zekâ destekli çeviri yer alıyor.

Yeni sızıntılar, bu yeni abonelik seçeneğinin 24 bit kayıpsız ses getireceğini gösteriyor. Çoğu insan, müziği yeterince yüksek kalitede çalamayan Bluetooth kulaklıklarla dinlese bile, son aylarda bir dizi akış hizmeti HiFi veya kayıpsız ses seçeneği sunan abonelik seçeneği sunmaya başladı.

Spotify'ın daha yüksek fiyatlı kayıpsız ses abonelik seçeneğinin ekstra maliyetinden sanatçılara daha fazla gelir sağlayıp sağlamayacağı belli değil. Şirket, müzikleri yayınlandığında müzisyenlere ödediği nispeten küçük ücretler nedeniyle son dönemde eleştiri alıyor.

Son olarak sızan kodlara göre Spotify'ın daha yüksek fiyatlı abonelik seçeneğini "Supremium" olarak adlandıracak.

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