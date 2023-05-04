Starbucks'tan Kahve Fiyatlarına Dev Zam: İşte Yeni Fiyatlar!

Son zam haberleri kervanına ünlü kahve zinciri Starbucks da katıldı. En son geçtiğimiz aylarda yapılan zamların ardından bugün bir kez daha fiyatlara ortalama %20 oranında zam yapıldı.

Yeni Zamlardan Kahve Fiyatları Nasıl Etkilendi?

Gelen yeni zamla birlikte küçük boy filtre kahvenin fiyatı 32 liradan 39 liraya, orta boy filtre kahve fiyatı 36 liradan 44 liraya, büyük boy filtre kahve fiyatı ise 41 liradan 49 liraya yükseldi.

Starbucks'ın soğuk içeceklerinden Berry Hibiscus Refresha'nın küçük boyu 62 lira, orta boyu 69 lira ve büyük boyu da 76 liraya satılacak. Cool Lime Refresha'nın fiyatları ise küçük boyda 62 lira, orta boyda 69 lira ve büyük boyda 76 lira oldu.

Iced Latte'nin küçük boy fiyatı 48 lira olurken, büyük boy fiyatı 61 lira oldu. Iced White Chocolate Mocha'nın büyük boyu ise 80 liraya ulaştı, orta boyda 72 lira olurken, küçük boyda 63 lira oldu.

Americano'nun fiyatları da küçük boyda 42 liraya, orta boyda 47 liraya ve büyük boyda 53 liraya yükseldi.

Peki siz gelen yeni zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.