Hergün birçok şirket açılıyor ve bir o kadar şirket kapanmakta. Herkes bilir ki önemli olan bu piyasada ayakta durmak ve kar etmek. Dünyanın en büyük şirketleri bu listede her zaman ilk sıralarda yer alır ve kendi aralarında yarışa girerler.

Ancak neredeyse hiçbir zaman dünyanın en değerli şirketleri listeden düşmezler. Peki, dünyanın en büyük şirketleri hangileri? Gelin, dünyanın en büyük şirketlerine yakından bakalım.

Dünyanın En Büyük Şirketleri Sıralaması (İlk 10)

Apple Saudi Aramco Microsoft Amazon Alphabet Meta (Facebook) Tencent Tesla Alibaba Berkshire Hathway

Yukarıdaki veriler 2021 yılına aittir. Bu nedenle sıralamalarda değişiklik olabilecektir.

Apple

1976 yılında kurulan şirket şu an dünya üzerinde en zengin şirketler arasında yer almaktadır.

Amerika'da kurulan şirket; Steve Jobs, Steve Wozniak, Ronald Wayne tarafından kurulmuştur. En ünlü iki cihazlarından biri iPhone bir diğesi ise Macbook'tur.

Saudi Aramco

Şu an için yıllardır dünyanın en değerli şeylerinden biri petroldür. Ancak zamanla petrol bitecek ve yerini veriler almaya başlayacaktır. Saudi Aramco ise Arabistan'da bulunan bir petrol şirketidir. 1933 yılında kurulmuştur.

Microsoft

Şu an bu yazıyı Windows işletim sisteminden okuyorsanız Microsoft sayesindedir. Microsoft'un kurucuları Bill Gates, Paul Gardner Allen'dır. Şirket 1975 yılında hayatımıza girmiştir.

Amazon

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon sürekli olarak Apple, Tesla gibi şirketlerle yarışmaktadır. 1994 yılında Jeff Bezos tarafından kurulan şirket, E-ticaret alanında dünya lideridir.

Alphabet

Kurucuları Larry Page, Sergey Brin'dır. 2015 yılında kurulmasına rağmen büyük oranda büyümüş ve dünyanın en büyük 10 şirketi arasına girmiştir.

Meta/Facebook

2004 yılında hayatımıza girmiştir. Fakat birçok veri olayı yüzünden sık sık gündem olmaktadır. Mark Zuckerberg tarafından kurulan şirket daha önce Facebook adını kullanıyordu. WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi uygulamalarıns sahibidir.

Tencent

Çin merkezli bir teknoloji şirketidir. Ma Huateng, daniel, Zhang Zhidong, Zeng Liqing, Chen Yidan tarafından kurulmuştur. Kuruluş tarihi ise 1998'dir.

Tesla

Kendi kendine giden arabalarla gündeme gelen Tesla, Elon Musk, Martin Eberhard, JB Straubel, Marc Tarpenning, Ian Wright kurulmuştur.

Şirketin başrollerinden biri olan Elon Musk son zamanlarda Twitter'ı satın alması ve spaceX ile gündeme gelmektedir. Son zamanlar adını sıkça duyuran Tesla 2003 yılında kurulmuştur.

Alibaba

1999 yılında kurulan şirket, Amazon'un en büyük rakipleri arasında yer almaktadır. Hatta stoksuz E-ticaret ile uğraşan kişiler Alibaba üzerinden alışveriş yapar ve Amazon'da daha pahalıya bile satmaktadır.

Berkshire Hathway

Dünyanın en büyük ilk 10 şirketlerinden biridir. Kurucusu Oliver Chace'dir. En eski şirketler arasında yer alır. 1839 yılında Amerika'da kurulmuştur.

Instagram toplanan verilere baktınız mı? Bir şey fark ettiniz mi? İlk 10 sırada yer alan şirketlerin neredeyse tamamı teknoloji şirketleri. Görünen o ki yeni petrol artık veriler. Çünkü bu şirketler verilerden beslenmektedir. Bu nedenle veri bilimi bu noktada oldukça önemli yer taşımakta. Peki, sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz ya da sizler ne kadar veri paylaşıyorsunuz? Mesela hiçbaktınız mı?

Dünyanın En Değerli 100 Şirketi

Apple

Saudi Aramco

Microsoft

Amazon

Alphabet

Meta/Facebook

Tencent

Tesla

Alibaba

Berkshire Hathway

TSMC

Visa

JPMorgan Chase

Johnson & Johnson

Samsung Electronics

Kweichow Moutai

Walmart

Mastercard

UnitedHealth Group

LVMH Moët Hennessy

Walt Disney Co

Bank of America

Procter & Gamble

Nvidia

Home Depot

Nestle SA

ICBC

Paypal Holdings

Roche Holdings

Intel

ASML Holding NV

Toyota Motor

Comcast

Verizon Communications

Exxon Mobil

Netflix

Adobe

Coca-Cola Co

Meituan

Ping An

Cisco Systems

AT&T

L'Oréal

China Construction Bank

Abbott Labs

Novartis AG

Nike

Oracle

Pfizer

Chevron

China Merchants Bank

PepsiCo

Salesforce.com

Merck & Co

AbbVie

Broadcom

Prosus NV

Reliance Industries

Thermo Fisher Scientific

Eli Lilly & Co

Agricultural Bank of China

Softbank Group

Accenture

Texas Instruments

McDonalds

Volkswagen AG

BHP Group

Wells Fargo & Co

Tata Consultancy Services

Danaher

Novo Nordisk

Medtronic

Wuliangye Yibin

Costco Wholesale

T-Mobile US

Citigroup

Honeywell

Qualcomm

SAP SE

Boeing

Royal Dutch Shell

NextEra Energy

United Parcel Service

Union PAC

Unilever

AIA

Linde

Amgen

Bristol Myers Squibb

Siemens AG

Bank of China

Philip Morris

Lowe's Companies

Charter Communications

China Mobile

Sony Group

Astrazeneca

Royal Bank of Canada

Starbucks

Anheuser-Busch

Kullanılan kaynak: VISUAL CAPITALIST

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Bu içeriğimizde dünyanın en büyük şirketlerini sizler için derledik. Peki, sizler bu listede hangi şirketlerin olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. Ayrıca dünyanın en güçlü 5 ordusu kim? Meraklıları yazımıza göz atabilir.