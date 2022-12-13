Dünyanın En Büyük Şirketleri
Dünyanın en büyük şirketleri neler? Sizler için geçmiş yıllara ait dünyanın en değerli 100 şirketini bir araya getirdik.
Hergün birçok şirket açılıyor ve bir o kadar şirket kapanmakta. Herkes bilir ki önemli olan bu piyasada ayakta durmak ve kar etmek. Dünyanın en büyük şirketleri bu listede her zaman ilk sıralarda yer alır ve kendi aralarında yarışa girerler.
Ancak neredeyse hiçbir zaman dünyanın en değerli şirketleri listeden düşmezler. Peki, dünyanın en büyük şirketleri hangileri? Gelin, dünyanın en büyük şirketlerine yakından bakalım.
Dünyanın En Büyük Şirketleri Sıralaması (İlk 10)
- Apple
- Saudi Aramco
- Microsoft
- Amazon
- Alphabet
- Meta (Facebook)
- Tencent
- Tesla
- Alibaba
- Berkshire Hathway
Yukarıdaki veriler 2021 yılına aittir. Bu nedenle sıralamalarda değişiklik olabilecektir.
Apple
1976 yılında kurulan şirket şu an dünya üzerinde en zengin şirketler arasında yer almaktadır.
Amerika'da kurulan şirket; Steve Jobs, Steve Wozniak, Ronald Wayne tarafından kurulmuştur. En ünlü iki cihazlarından biri iPhone bir diğesi ise Macbook'tur.
Saudi Aramco
Şu an için yıllardır dünyanın en değerli şeylerinden biri petroldür. Ancak zamanla petrol bitecek ve yerini veriler almaya başlayacaktır. Saudi Aramco ise Arabistan'da bulunan bir petrol şirketidir. 1933 yılında kurulmuştur.
Microsoft
Şu an bu yazıyı Windows işletim sisteminden okuyorsanız Microsoft sayesindedir. Microsoft'un kurucuları Bill Gates, Paul Gardner Allen'dır. Şirket 1975 yılında hayatımıza girmiştir.
Amazon
Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon sürekli olarak Apple, Tesla gibi şirketlerle yarışmaktadır. 1994 yılında Jeff Bezos tarafından kurulan şirket, E-ticaret alanında dünya lideridir.
Alphabet
Kurucuları Larry Page, Sergey Brin'dır. 2015 yılında kurulmasına rağmen büyük oranda büyümüş ve dünyanın en büyük 10 şirketi arasına girmiştir.
Meta/Facebook
2004 yılında hayatımıza girmiştir. Fakat birçok veri olayı yüzünden sık sık gündem olmaktadır. Mark Zuckerberg tarafından kurulan şirket daha önce Facebook adını kullanıyordu. WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi uygulamalarıns sahibidir.
Tencent
Çin merkezli bir teknoloji şirketidir. Ma Huateng, daniel, Zhang Zhidong, Zeng Liqing, Chen Yidan tarafından kurulmuştur. Kuruluş tarihi ise 1998'dir.
Tesla
Kendi kendine giden arabalarla gündeme gelen Tesla, Elon Musk, Martin Eberhard, JB Straubel, Marc Tarpenning, Ian Wright kurulmuştur.
Şirketin başrollerinden biri olan Elon Musk son zamanlarda Twitter'ı satın alması ve spaceX ile gündeme gelmektedir. Son zamanlar adını sıkça duyuran Tesla 2003 yılında kurulmuştur.
Alibaba
1999 yılında kurulan şirket, Amazon'un en büyük rakipleri arasında yer almaktadır. Hatta stoksuz E-ticaret ile uğraşan kişiler Alibaba üzerinden alışveriş yapar ve Amazon'da daha pahalıya bile satmaktadır.
Berkshire Hathway
Dünyanın en büyük ilk 10 şirketlerinden biridir. Kurucusu Oliver Chace'dir. En eski şirketler arasında yer alır. 1839 yılında Amerika'da kurulmuştur.
Dünyanın En Değerli 100 Şirketi
- Apple
- Saudi Aramco
- Microsoft
- Amazon
- Alphabet
- Meta/Facebook
- Tencent
- Tesla
- Alibaba
- Berkshire Hathway
- TSMC
- Visa
- JPMorgan Chase
- Johnson & Johnson
- Samsung Electronics
- Kweichow Moutai
- Walmart
- Mastercard
- UnitedHealth Group
- LVMH Moët Hennessy
- Walt Disney Co
- Bank of America
- Procter & Gamble
- Nvidia
- Home Depot
- Nestle SA
- ICBC
- Paypal Holdings
- Roche Holdings
- Intel
- ASML Holding NV
- Toyota Motor
- Comcast
- Verizon Communications
- Exxon Mobil
- Netflix
- Adobe
- Coca-Cola Co
- Meituan
- Ping An
- Cisco Systems
- AT&T
- L'Oréal
- China Construction Bank
- Abbott Labs
- Novartis AG
- Nike
- Oracle
- Pfizer
- Chevron
- China Merchants Bank
- PepsiCo
- Salesforce.com
- Merck & Co
- AbbVie
- Broadcom
- Prosus NV
- Reliance Industries
- Thermo Fisher Scientific
- Eli Lilly & Co
- Agricultural Bank of China
- Softbank Group
- Accenture
- Texas Instruments
- McDonalds
- Volkswagen AG
- BHP Group
- Wells Fargo & Co
- Tata Consultancy Services
- Danaher
- Novo Nordisk
- Medtronic
- Wuliangye Yibin
- Costco Wholesale
- T-Mobile US
- Citigroup
- Honeywell
- Qualcomm
- SAP SE
- Boeing
- Royal Dutch Shell
- NextEra Energy
- United Parcel Service
- Union PAC
- Unilever
- AIA
- Linde
- Amgen
- Bristol Myers Squibb
- Siemens AG
- Bank of China
- Philip Morris
- Lowe's Companies
- Charter Communications
- China Mobile
- Sony Group
- Astrazeneca
- Royal Bank of Canada
- Starbucks
- Anheuser-Busch
Kullanılan kaynak: VISUAL CAPITALIST
Bu içeriğimizde dünyanın en büyük şirketlerini sizler için derledik. Peki, sizler bu listede hangi şirketlerin olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. Ayrıca dünyanın en güçlü 5 ordusu kim? Meraklıları yazımıza göz atabilir.
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