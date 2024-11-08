Yapay Zekalı Robot Tarafından Yapılan Sanat Eseri Milyon Dolar Etti!

El becerisine sahip sanatçıların kızacağı bir haber... Yapay zekalı insansı robot Ai-Da tarafından resmedilen eser milyon dolarlık bir meblağ karşılığında satın alındı.

Yapay Zeka Robotu Portre Resmetti

Ai-Da adlı robot ünlü İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi Alan Turing’in portresini çizdi ve söz konusu portre eşsiz bir eser olarak Sotheby’s müzayede evinde görücüye çıktı. Müzayedede portreye tam 1,3 milyon dolar ödendi. Bu miktar aynı zamanda rekor olarak kayıtlara geçti.

"AI God" (Yapay Zeka Tanrısı) olarak adlandırılan 2.2 metre uzunluğundaki bu portre, insansı bir robotun sanat eserinin açık artırmada satılmasıyla ilk kez bu fiyata ulaştı. Bu durumun sanat dünyasında önemli bir değişiklik olduğu da aşikar. Zira yaklaşmakta olan başka eserler ve başka portreler olduğunun alameti gibi görünüyor...

Gelecekte Yapay Zeka ve Sanat İlişkisi Nasıl Olacak?

Ai-Da'nın yaratıcısı Aidan Meller, bu satışın yalnızca modern sanat dünyasında değil, aynı zamanda yapay zekanın sanatta sınırları zorladığı bir dönemde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Müze yetkilileri ise Alan Turing’in portresinin, yapay zekanın sanatta ve toplumda yarattığı ahlaki ve toplumsal etkileri sorgulamak için güçlü bir diyalog fırsatı sunduğunu ifade etti.

Turing, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’nın şifre cihazı Enigma’yı çözmesi ile bilinirken, yapay zekanın temellerini atarak dijital bilgisayarların da öncüsü olarak kabul ediliyor.

Robotun Gücü Bununla Sınırlı Değil: Diyalog da Kuruyor

Ai-Da Robot yalnızca sanat eserleri üretmekle kalmıyor, ayrıca gelişmiş bir yapay zeka teknolojisiyle donatılmasının getirisiyle diyalog kurmayı da başarıyor. Resmettiği portrenin satılmasındaki amaç yeni teknolojilerin birbirleriyle iletişim kurması olarak görülüyor. Ai-Da'nın yaratıcısı Meller ise tarihteki büyük sanatçıların toplumsal değişimlerle boğuştuklarına ve bu değişimleri kutlayıp sorguladıklarına dikkat çekiyor. Ancak şüphesiz duygular ve hayal gücüyle sanat eserleri üretenler bu durumdan rahatsız olacaktır.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yapay zekanın bu alanda gelişmesi sizce doğru mu? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.