ABD Dizisi "The Turkish Detective" Bu Ay Yayınlanıyor: Başrolde Haluk Bilginer!

Haluk Bilginer'in başrolünde oynadığı "The Turkish Detective" (Türk Dedektif) adındaki dizi, ABD merkezli yayın platformu Paramount+ imzasıyla yayın hayatına girecek. Dizinin bu ay içinde Türkiye'de hangi platformda yayınlanacağı belli oldu.

Yazar Barbara Nadel'ın aynı isimli 24 kitaptan oluşan serisinden uyarlanan dizinin senaristliğini Ben Schiffer, yönetmenliğini ise Niels Arden Oplev üstlendi.

The Turkish Detective Dizisi Nerede Yayınlanacak?

Geçtiğimiz sene Paramount+ platformunun imzasıyla resmî olarak duyurulan The Turkish Detective dizisi, Türkiye'de Turkcell TV+ platformu üzerinden gösterime girecek. TV+'ın yaptığı bir paylaşımda dizinin kasım ayında seyircilerle buluşacağı görüldü.

Saatler TV+'ı gösteriyor! ⏰



Yeni diziler, kaliteli filmler ve çok daha fazlası TV+'ta! 💛 pic.twitter.com/VGzllD9ovi — TV+ (@TVPlusHerYerde) November 1, 2023

The Turkish Detective Dizisi Konusu

Paramount+'ın orijinal içerik sorumlusu olan Nicole Clemens, dizinin konusu hakkında “Dünyanın en çarpıcı, kültürel açıdan zengin şehirlerinin birinde geçen, evrensel olarak merak uyandıran bir suç gerilim dizisi.” ifadelerini kullanmıştı.

The Turkish Detective Dizisi Oyuncuları

Haluk Bilginer (Müfettiş Çetin İkmen)

Yasemin Kay Allen (Dedektif Ayşe Farsakoğlu)

Mehmet Süleyman (Ethan Kai)

Erol Afşin (Tarık Sanver)

Dilan Gwyn

Peki siz başrolünde Haluk Bilginer'in oynadığı diziyi izleyecek misiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.