THODEX Kurucusu Faruk Fatih Özer Yakalandı!

THODEX Kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada kırmızı bülten ile aranan Özer'in Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandığı belirtildi. Yaşanan gelişmeye dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Türkiye merkezli kripto para borsası THODEX, geçtiğimiz yıl büyük bir vurgun ile gündeme gelmişti. Borsadaki tüm kripto paraları alarak kayıplara karışan Faruk Fatih Özer'in ilk olarak Tayland'a kaçtığı iddia edilmişti fakat gerçekleştirilen incelemeler sonucunda Özer'in Arnavutluk'a gittiği tespit edilmişti.

Arnavutluk polisi, Özer'in kaldığı otele baskın düzenlemişti fakat şüpheli kaçmayı başarmıştı. Arnavutluk polisi tarafından gerçekleştirilen baskının hemen ardından Türkiye harekete geçmişti. Kurulan özel bir ekip, kurucuyu ele geçirmek için Balkan ülkelerine gönderilmişti. Aktarılan bilgilere göre 5 kişilik ekip, Arnavutluk ve Kosova bölgesinde daha derin aramalar yapmıştı.

Yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ettiği ve 2 milyar dolar ile kaçtığı iddia edilen Özer'in yakalanması için çok sayıda baskın gerçekleştirilmişti. Güvenlik güçleri tarafından kimlileri tespit edilen bu kişilerin ikamet ettiği eve operasyon yapılmıştı. Yapılan operasyonda Özer'i evde sakladıkları düşünülen Arnavutluk vatandaşı 2 kişi gözaltına alınmıştı.

THODEX Kurucusu Faruk Fatih Özer Nerede Yakalandı?

Sabah'taki habere göre Arnavutluk polisi, uzun bir süredir kırmızı bülten ile aranan Faruk Fatih Özer'i yakaladı. Özer'in Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandığı açıklandı. Yaşanan gelişmenin üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından oldukça önemli bir açıklama yapıldı.

Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bleader Çuçi, bugün sabah İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğini iletti.

Thodex isimli kripto para platformu ile çok büyük bir vurgun yapan ve ardından yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi için işlemlere başlandığı bilgisi paylaşıldı.