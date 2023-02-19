THY, Ücretsiz Tahliye Uçuşlarının Tarihini Uzattı

Türk Hava Yolları (THY), ücretsiz tahliye uçuşlarının sona ereceği tarihe dair oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre tahliye uçuşları ileri bir tarihe kadar uzatıldı. Açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

THY'nin Ücretsiz Tahliye Uçuşları 1 Mart'a Kadar Devam Edecek

Türk Hava Yolları, 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki büyük depremin ardından ücretsiz olarak tahliye uçuşlarına başlamıştı. THY, tahliye uçuşlarının sona ereceği tarih ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı.

THY, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa çıkışlı tahliye uçuşlarının 1 Mart 2023 tarihine kadar ücretsiz olarak devam edeceğini duyurdu.

Rezervasyon işlemlerinin THY'nin güncel uygulaması ya da web sitesi üzerinden ücretsiz olarak tamamlanabileceği belirtildi. Tahliye sürecini kolaylaştırmak için havaalanlarına rezervasyon yapılarak gelinmesi gerektiği açıklandı.

Türk Hava Yolları tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: