THY, Ücretsiz Tahliye Uçuşlarının Tarihini Uzattı

Türk Hava Yolları, resmi sosyal medya hesabı üzerinden ücretsiz tahliye uçuşlarının tarihinin uzatıldığını duyurdu. İşte yapılan açıklamanın ayrıntıları!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Türk Hava Yolları (THY), ücretsiz tahliye uçuşlarının sona ereceği tarihe dair oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre tahliye uçuşları ileri bir tarihe kadar uzatıldı. Açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

THY'nin Ücretsiz Tahliye Uçuşları 1 Mart'a Kadar Devam Edecek

Türk Hava Yolları, 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki büyük depremin ardından ücretsiz olarak tahliye uçuşlarına başlamıştı. THY, tahliye uçuşlarının sona ereceği tarih ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı.

THY, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa çıkışlı tahliye uçuşlarının 1 Mart 2023 tarihine kadar ücretsiz olarak devam edeceğini duyurdu.

Rezervasyon işlemlerinin THY'nin güncel uygulaması ya da web sitesi üzerinden ücretsiz olarak tamamlanabileceği belirtildi. Tahliye sürecini kolaylaştırmak için havaalanlarına rezervasyon yapılarak gelinmesi gerektiği açıklandı.

Türk Hava Yolları tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa çıkışlı tahliye uçuşlarımız 1 Mart 2023 tarihine kadar ücretsiz olarak devam edecektir. Rezervasyon işlemlerinizi güncel mobil uygulamamız veya web sitemiz üzerinden ücretsiz olarak tamamlayabilirsiniz."

"Tahliye sürecini kolaylaştırmak için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelinmesi gerekmektedir. Rezervasyonu olan yolculara öncelik verilecek olup boş yer kalması durumunda rezervasyonsuz yolcularımız da kabul edilecektir."

"İşlemlerinizde bir hata ile karşılaşmamak için mobil uygulamamızın 12.02.2023 tarihinden sonra güncellenmiş olduğundan emin olmanızı rica ederiz. Saygılarımızla."

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