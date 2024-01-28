Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonları Açıklandı: Listenin İlk Sırası Şaşırtıcı!

Telefonlar her geçen yıl gündemi takriben pek çok yeni özelliğe kavuşuyor olsa da her telefon şirketlere beklenen satışları getiremiyor. Sektörde bu konuda zirve isim dendiğinde akla ilk olarak Samsung ve Apple gelse de tüm zamanların en çok satan telefonlarında durum böyle mi?

Visual Capitalist'in hazırlamış olduğu tüm zamanların en çok satan telefonları listesinde üst sıralarda yer alan telefonlar için birçok model söyleyeceğinizi tahmin edebiliyoruz fakat listedeki modeller muhtemelen tahmin edemeyeceğiniz kadar eskiye dayanıyor.

Listenin ilk sırasında Nokia'nın efsaneleşen telefonu Nokia 1100 yer alıyor. 2003 yılında piyasaya sürülen telefon geçmişten bugüne dünya genelinde tam 250 milyon kişi tarafından satın alınmış durumda.

Listenin ikinci sırasında da serinin bir üst modeli olan Nokia 1110 yer alıyor. Nokia 1110 modeli de bir önceki modeliyle oldukça yakın bir rakamla 248 milyon adet satış başarısı gösterdi.

Listenin üçüncü sırası ülkemizde de uzun dönem büyük popülarite yakalayan ve Apple'ın en önemli modellerinden iPhone 6 serisinin standart 6 ve Plus modeli 222 milyon adet satış başarısıyla yer alıyor. Aynı serinin 6S ve 6S Plus modeli ise listede 174 milyon adet satışla 5. sırada.

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonları

Sıra Telefon Satış Adedi 1 Nokia 1100 250 milyon 2 Nokia 1110 248 milyon 3 iPhone 6/6 Plus 222 milyon 4 Nokia 105 200 milyon 5 iPhone 6S/6S Plus 174 milyon 6 iPhone 5S 165 milyon 7 Nokia 3210 161 milyon 8 iPhone 7/7 Plus 160 milyon 9 iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max 159 milyon 10 iPhone XR/XS/XS Max 151 milyon

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