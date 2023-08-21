Üniversiteli Öğrencilerin Alabileceği Vergisiz Telefonlar

Vergi indiriminden yararlanmak isteyen pek çok üniversite öğrencisi, Türkiye'de üretilen telefonlar hangileri sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu rehberde üniversite öğrencilerinin alabileceği vergisiz telefonlar listesi hazırladık.

Üniversite öğrencilerine bir kereliğine mahsus olmak üzere akıllı telefon ve bilgisayar satın alımlarında vergi muafiyeti sağlanacağı bilgisi paylaşılmıştı. Kanunun detayları açıklanmamıştı ancak konuya dair bir iddia ortaya atıldı.

Öğrencilerin indirimden yararlanmak için sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan telefon ya da bilgisayar modellerini seçmesi gerekeceği öne sürüldü. Peki, bu iddiaya göre yeni kanun ile beraber üniversitelilerin alabileceği vergisiz telefon modelleri hangileri?

Üniversitelilerin Tercih Edebileceği Vergisiz Telefonlar

General Mobile GM 24 Pro

General Mobile GM Phoenix 5G

General Mobile GM 23

General Mobile GM 22S

Casper Via X30 Plus

Casper VIA M30 Plus

Casper VIA F30 Plus

Omix X5

Omix X700

Reeder S19 Max Pro S

Reeder S19 Max

Reeder S19 Max Pro

POCO C40

Ortaya çıkan bilgi doğrultusunda üniversite öğrencilerinin alabileceği vergisiz telefonlar listesi hazırladık. Listeyi hazırlarken son yıllarda piyasaya sürülen modelleri tercih ettik. Listede yer alan telefonların özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

General Mobile GM 24 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : FHD+

: FHD+ Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Piksel Yoğunluğu : 394 PPI

: 394 PPI İşlemci : MediaTek Helio G99

: MediaTek Helio G99 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 6 nm

: 6 nm RAM : 8 GB + 8 GB Genişletilmiş RAM

: 8 GB + 8 GB Genişletilmiş RAM Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 50 MP (108 MP AI Süper Piksel) + 2 MP + 0.08 MP

: 50 MP (108 MP AI Süper Piksel) + 2 MP + 0.08 MP Arka Kamera Video Kaydı : 2K 30 FPS

: 2K 30 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.2

: 5.2 Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablolu Şarj : 33W

: 33W Yazılım : Android 13

: Android 13 Ağırlık : Yaklaşık 188 gram

: Yaklaşık 188 gram Kalınlık: 7,96 mm

General Mobile GM Phoenix 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : FHD+

: FHD+ Piksel Yoğunluğu : 388 PPI

: 388 PPI İşlemci : MediaTek Dimensity 7050

: MediaTek Dimensity 7050 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 6 nm

: 6 nm RAM : 8 GB + 8 GB Genişletilmiş RAM

: 8 GB + 8 GB Genişletilmiş RAM Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 50 MP (200 MP AI Matriks Kamera) + 8 MP + 2 MP + 2 MP

: 50 MP (200 MP AI Matriks Kamera) + 8 MP + 2 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS

: 4K 30 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.2

: 5.2 Batarya Kapasitesi : 4700 mAh

: 4700 mAh Kablolu Şarj : 66W

: 66W Yazılım : Android 13

: Android 13 Ağırlık : Yaklaşık 210 gram

: Yaklaşık 210 gram Kalınlık: 8,75 mm

General Mobile GM 23 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,52 inç

: 6,52 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : HD+

: HD+ Piksel Yoğunluğu : 720 x 1600 piksel

: 720 x 1600 piksel İşlemci : MediaTek Helio G37

: MediaTek Helio G37 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 4 GB + 4 GB Genişletilmiş RAM

: 4 GB + 4 GB Genişletilmiş RAM Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 50 MP + 8 MP + makro kamera

: 50 MP + 8 MP + makro kamera Arka Kamera Video Kaydı : 1080p

: 1080p Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 15W

: 15W Yazılım : Android 12

: Android 12 Ağırlık : Yaklaşık 204 gram

: Yaklaşık 204 gram Kalınlık: 8,9 mm

General Mobile GM 22S Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,52 inç

: 6,52 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : HD+

: HD+ Piksel Yoğunluğu : 269 PPI

: 269 PPI İşlemci : MediaTek Helio G25

: MediaTek Helio G25 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 64 GB

: 64 GB Arka Kamera : 13MP + VGA + VGA

: 13MP + VGA + VGA Arka Kamera Video Kaydı : 1080p

: 1080p Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Yazılım : Android 11

: Android 11 Ağırlık : Yaklaşık 202 gram

: Yaklaşık 202 gram Kalınlık: 8,9 mm

Casper Via X30 Plus Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,5 inç

: 6,5 inç Ekran Teknolojisi : IPS

: IPS Ekran Çözünürlüğü : 2400 x 1080 piksel

: 2400 x 1080 piksel Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz Ekran Parlaklığı : 550 nit

: 550 nit Ekran Gövde Oranı : 20:9

: 20:9 İşlemci : Mediatek Helio G99

: Mediatek Helio G99 RAM : 8 GB RAM + 8 GB Sanal RAM

: 8 GB RAM + 8 GB Sanal RAM Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 8 MP + 2 MP

: 50 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP NFC : Var

: Var Batarya Kapasitesi : 4600 mAh

: 4600 mAh Kablolu Şarj : 30W

: 30W Yazılım : Android 12

: Android 12 Kalınlık: 8,1 mm

Casper VIA M30 Plus Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,5 inç

: 6,5 inç Ekran Teknolojisi : IPS

: IPS Ekran Çözünürlüğü : 1600 x 720 piksel

: 1600 x 720 piksel Ekran Parlaklığı : 450 nit

: 450 nit İşlemci : MediaTek G25

: MediaTek G25 RAM : 4 GB + 4 GB Sanal RAM

: 4 GB + 4 GB Sanal RAM Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera: 128 GB

128 GB Arka Kamera Video Kaydı : 13 MP + 2 MP

: 13 MP + 2 MP Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

Üniversite öğrencilerinin alabileceği satın alabileceği vergisiz telefonlar listesinde Casper VIA M30 Plus da bulunuyor. Gücünü MediaTek G25 işlemcisinden alan telefonda 4 GB + 4 GB Sanal RAM bulunuyor. 128 GB depolama alanına saihp telefonda IPS ekran mevcut.

Casper VIA F30 Plus Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,5 inç

: 6,5 inç Ekran Teknolojisi : IPS

: IPS Ekran Çözünürlüğü : 1600 x 720 piksel

: 1600 x 720 piksel Piksel Parlaklığı : 400 nit

: 400 nit İşlemci : Unisoc T606

: Unisoc T606 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 8 GB + 4 GB Sanal RAM

: 8 GB + 4 GB Sanal RAM Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 2 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

Omix X5 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,56 inç

: 6,56 inç Ekran Teknolojisi : IPS

: IPS Ekran Çözünürlüğü : 1612 x 720 piksel

: 1612 x 720 piksel İşlemci : MediaTek Helio G37

: MediaTek Helio G37 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 4 GB RAM + 4 GB VRAM

: 4 GB RAM + 4 GB VRAM Depolama : 64 GB

: 64 GB Arka Kamera : 50 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS, 720p 30 FPS

: 1080p 30 FPS, 720p 30 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS, 720p 30 FPS

: 1080p 30 FPS, 720p 30 FPS Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 18W

: 18W Yazılım : Android 12 tabanlı OMIX UI

: Android 12 tabanlı OMIX UI Ağırlık : 203 gram

: 203 gram Kalınlık: 9 mm

Omix X700 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,43 inç

: 6,43 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 409 PPI

: Yaklaşık 409 PPI İşlemci : Mediatek Helio G95

: Mediatek Helio G95 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 8 GB RAM + 8 GB VRAM

: 8 GB RAM + 8 GB VRAM Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K, 1080p 30 FPS

: 4K, 1080p 30 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Bluetooth : 5.1

: 5.1 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 30W

: 30W Ağırlık : 193 gram

: 193 gram Kalınlık: 8,7 mm

En iyi batarya performansına sahip telefonlar arasında yer alan Omix X700 modelinde 5000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. 30W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyen telefonun AMOLED ekranı 0180 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor.

Reeder S19 Max Pro S Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Çözünürlüğü : 1600 x 720 piksel

: 1600 x 720 piksel İşlemci : Unisoc T606

: Unisoc T606 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 64 MP + 5 MP + 2 MP

: 64 MP + 5 MP + 2 MP Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 4000 mAh

: 4000 mAh Yazılım: Android 13

Reeder S19 Max Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,5 inç

: 6,5 inç Ekran Çözünürlüğü : 1600 x 720 piksel

: 1600 x 720 piksel İşlemci : MediaTek Helio P22

: MediaTek Helio P22 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 13 MP + iki kamera

: 13 MP + iki kamera Ön Kamera : 5 MP

: 5 MP Batarya Kapasitesi : 3950 mAh

: 3950 mAh Yazılım: Android 11

Reeder S19 Max Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Çözünürlüğü : 1650 x 720 piksel

: 1650 x 720 piksel İşlemci : Unisoc T610

: Unisoc T610 RAM : 6 GB

: 6 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 48 MP + iki kamera

: 48 MP + iki kamera Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Yazılım: Android 11

POCO C40 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,71

: 6,71 Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1650 piksel

: 720 x 1650 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 268 PPI

: Yaklaşık 268 PPI İşlemci : JLQ JR510

: JLQ JR510 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 11 mm

: 11 mm RAM : 2 GB / 4 GB

: 2 GB / 4 GB Depolama : 32 GB / 64 GB

: 32 GB / 64 GB Arka Kamera : 13 MP + 2 MP

: 13 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 5 MP

: 5 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 6000 mAh

: 6000 mAh Kablolu Şarj : 18W

: 18W Yazılım : Android 11 tabanlı MIUI 13 for POCO

: Android 11 tabanlı MIUI 13 for POCO Ağırlık : 204 gram

: 204 gram Kalınlık: 9,2 mm

Üniversitelilerin alabileceği vergisiz telefonlar listesinde POCO C40 modeli de bulunuyor. Türkiye'de üretilen akıllı telefonun IPS LCD ekranı 720 x 1650 piksel çözünürlük ve yaklaşık 268 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.

Bu rehberde ortaya atılan iddiaya göre üniversite öğrencilerinin alabileceği vergisiz telefonlar listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı telefon hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.