Üniversiteli Öğrencilerin Alabileceği Vergisiz Telefonlar
İddiaya göre vergi indiriminden yararlanmak için Türkiye'de üretilen akıllı telefonları tercih etmek gerekecek. Peki, vergisiz telefonlar hangileri?
Vergi indiriminden yararlanmak isteyen pek çok üniversite öğrencisi, Türkiye'de üretilen telefonlar hangileri sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu rehberde üniversite öğrencilerinin alabileceği vergisiz telefonlar listesi hazırladık.
Üniversite öğrencilerine bir kereliğine mahsus olmak üzere akıllı telefon ve bilgisayar satın alımlarında vergi muafiyeti sağlanacağı bilgisi paylaşılmıştı. Kanunun detayları açıklanmamıştı ancak konuya dair bir iddia ortaya atıldı.
Öğrencilerin indirimden yararlanmak için sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan telefon ya da bilgisayar modellerini seçmesi gerekeceği öne sürüldü. Peki, bu iddiaya göre yeni kanun ile beraber üniversitelilerin alabileceği vergisiz telefon modelleri hangileri?
Üniversitelilerin Tercih Edebileceği Vergisiz Telefonlar
- General Mobile GM 24 Pro
- General Mobile GM Phoenix 5G
- General Mobile GM 23
- General Mobile GM 22S
- Casper Via X30 Plus
- Casper VIA M30 Plus
- Casper VIA F30 Plus
- Omix X5
- Omix X700
- Reeder S19 Max Pro S
- Reeder S19 Max
- Reeder S19 Max Pro
- POCO C40
En İyi Fiyat Performans Telefonlar - 2023
Fiyat performans telefonlar, özellikle son yıllarda akıllı telefon pazarında oldukça önemli bir yere sahip oldu. Düşük fiyata sahip olan bu telefonlar, sergiledikleri performans ile dikkatleri üzerinde topluyor.
Ortaya çıkan bilgi doğrultusunda üniversite öğrencilerinin alabileceği vergisiz telefonlar listesi hazırladık. Listeyi hazırlarken son yıllarda piyasaya sürülen modelleri tercih ettik. Listede yer alan telefonların özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz.
General Mobile GM 24 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Piksel Yoğunluğu: 394 PPI
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 6 nm
- RAM: 8 GB + 8 GB Genişletilmiş RAM
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP (108 MP AI Süper Piksel) + 2 MP + 0.08 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 2K 30 FPS
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.2
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Kablolu Şarj: 33W
- Yazılım: Android 13
- Ağırlık: Yaklaşık 188 gram
- Kalınlık: 7,96 mm
General Mobile GM Phoenix 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Piksel Yoğunluğu: 388 PPI
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 6 nm
- RAM: 8 GB + 8 GB Genişletilmiş RAM
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP (200 MP AI Matriks Kamera) + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.2
- Batarya Kapasitesi: 4700 mAh
- Kablolu Şarj: 66W
- Yazılım: Android 13
- Ağırlık: Yaklaşık 210 gram
- Kalınlık: 8,75 mm
General Mobile GM 23 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,52 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: HD+
- Piksel Yoğunluğu: 720 x 1600 piksel
- İşlemci: MediaTek Helio G37
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 12 nm
- RAM: 4 GB + 4 GB Genişletilmiş RAM
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + makro kamera
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p
- Bluetooth: 5.0
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 15W
- Yazılım: Android 12
- Ağırlık: Yaklaşık 204 gram
- Kalınlık: 8,9 mm
General Mobile GM 22S Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,52 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: HD+
- Piksel Yoğunluğu: 269 PPI
- İşlemci: MediaTek Helio G25
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 12 nm
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 13MP + VGA + VGA
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p
- Ön Kamera: 8 MP
- Bluetooth: 5.0
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Yazılım: Android 11
- Ağırlık: Yaklaşık 202 gram
- Kalınlık: 8,9 mm
Casper Via X30 Plus Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 2400 x 1080 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- Ekran Parlaklığı: 550 nit
- Ekran Gövde Oranı: 20:9
- İşlemci: Mediatek Helio G99
- RAM: 8 GB RAM + 8 GB Sanal RAM
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- NFC: Var
- Batarya Kapasitesi: 4600 mAh
- Kablolu Şarj: 30W
- Yazılım: Android 12
- Kalınlık: 8,1 mm
Casper Via X30 Plus İncelemesi: Temassız Ödeme Yapabiliyor!
Temassız ödeme desteği sayesinde kredi kartı taşınmasına gerek bırakmayan Casper Via X30 Plus şık tasarımıyla da ön plana çıkıyor.
Casper VIA M30 Plus Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 720 piksel
- Ekran Parlaklığı: 450 nit
- İşlemci: MediaTek G25
- RAM: 4 GB + 4 GB Sanal RAM
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 128 GB
- Arka Kamera Video Kaydı: 13 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
Üniversite öğrencilerinin alabileceği satın alabileceği vergisiz telefonlar listesinde Casper VIA M30 Plus da bulunuyor. Gücünü MediaTek G25 işlemcisinden alan telefonda 4 GB + 4 GB Sanal RAM bulunuyor. 128 GB depolama alanına saihp telefonda IPS ekran mevcut.
Casper VIA F30 Plus Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 720 piksel
- Piksel Parlaklığı: 400 nit
- İşlemci: Unisoc T606
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 12 nm
- RAM: 8 GB + 4 GB Sanal RAM
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
Omix X5 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,56 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 1612 x 720 piksel
- İşlemci: MediaTek Helio G37
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 12 nm
- RAM: 4 GB RAM + 4 GB VRAM
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS, 720p 30 FPS
- Ön Kamera: 8 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS, 720p 30 FPS
- Bluetooth: 5.0
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 18W
- Yazılım: Android 12 tabanlı OMIX UI
- Ağırlık: 203 gram
- Kalınlık: 9 mm
Omix X700 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,43 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 409 PPI
- İşlemci: Mediatek Helio G95
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 12 nm
- RAM: 8 GB RAM + 8 GB VRAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K, 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 16 MP
- Bluetooth: 5.1
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 30W
- Ağırlık: 193 gram
- Kalınlık: 8,7 mm
En iyi batarya performansına sahip telefonlar arasında yer alan Omix X700 modelinde 5000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. 30W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyen telefonun AMOLED ekranı 0180 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor.
Reeder S19 Max Pro S Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 720 piksel
- İşlemci: Unisoc T606
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 12 nm
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 5 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Bluetooth: 5.0
- Batarya Kapasitesi: 4000 mAh
- Yazılım: Android 13
Reeder S19 Max Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 720 piksel
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 12 nm
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 13 MP + iki kamera
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya Kapasitesi: 3950 mAh
- Yazılım: Android 11
Reeder S19 Max Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1650 x 720 piksel
- İşlemci: Unisoc T610
- RAM: 6 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 48 MP + iki kamera
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Yazılım: Android 11
POCO C40 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,71
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1650 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 268 PPI
- İşlemci: JLQ JR510
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 11 mm
- RAM: 2 GB / 4 GB
- Depolama: 32 GB / 64 GB
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 5 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.0
- Batarya Kapasitesi: 6000 mAh
- Kablolu Şarj: 18W
- Yazılım: Android 11 tabanlı MIUI 13 for POCO
- Ağırlık: 204 gram
- Kalınlık: 9,2 mm
Üniversitelilerin alabileceği vergisiz telefonlar listesinde POCO C40 modeli de bulunuyor. Türkiye'de üretilen akıllı telefonun IPS LCD ekranı 720 x 1650 piksel çözünürlük ve yaklaşık 268 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.
Yeni Asgari Ücret ile Alınabilecek 8 Akıllı Telefon Önerisi
Asgari ücret ile alınabilecek akıllı telefonlar hangileri sorusunun yanıtı, yakın zamanda yeni bir mobil cihaz satın almak isteyen çoğu kişi tarafından oldukça merak ediliyor.
Bu rehberde ortaya atılan iddiaya göre üniversite öğrencilerinin alabileceği vergisiz telefonlar listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı telefon hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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