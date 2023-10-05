Yeni Bir Rapora Göre Türkiye'de İnternet Özgürlüğü Geriledi!

ABD merkezli insan hakları kuruluşu Freedom House'un "2023 İnternette Özgürlük" raporuna göre Türkiye'nin internet özgürlüğü son on yılda istikrarlı bir düşüş gösterdi. Ülke, özgürlükler açısından 100 üzerinden sadece 30 puan alarak "özgür olmayan" bir ülke olarak sınıflandırıldı.

İnternet kullanımına ilişkin değerlendirme üç kategori altında yapılıyor. Bunlar:

Erişim Önündeki Engeller

İçerik Sınırlamaları

Kullanıcı Hakları İhlalleri

Türkiye, "Erişim Önündeki Engeller" için 25 üzerinden 12 puan, "İçerik Sınırlamaları" için 35 üzerinden 10 puan ve "Kullanıcı Hakları İhlalleri" için 40 üzerinden 8 puan alarak 100 üzerinden 30 puan aldı ve "özgür değil" kategorisinde sınıflandırıldı.

Türkiye'nin İnternet Özgürlüğünü Düşüren Etkenler Neler?

Rapor, Türkiye'nin internetinin genel güvenilirliğini ve hızını kabul etmekle birlikte, altyapı sorunlarının hâlâ birçok bölgede erişimi engellediğine işaret ediyor.

2023 yılı başı itibariyle nüfusun %83,4'ü internet kullanırken, hanelerin %94,1'inin internet erişimi bulunmakta. Rapor, devam eden ekonomik kriz ve enflasyonun internet hizmetlerini birçok kişi için karşılanamaz hâle getirdiğinin de altını çiziyor.

Rapor ayrıca başta haber makaleleri olmak üzere çok sayıda içeriğin engellendiğini ve Aralık 2022 itibariyle 712.000'den fazla alan adının ve 150.000 URL'nin engellendiğini ortaya koyuyor.

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