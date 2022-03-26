Taahhütsüz İnternet Paketleri ve Fiyatları - 2022

Taahhüt nedir? Taahhütsüz internet paketleri neler? Bu soruların yanıtını merak eden internet kullanıcıları için çok ayrıntılı bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehber sayesinde merak ettiğiniz sorular hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyon yaygınlaştı. Söz konusu cihazların yaygınlaşması, internet kullanımının da artmasını doğrudan etkiledi. Milyonlarca internet kullanıcısı, zamanlarının büyük bir kısmını internet kullanarak geçiriyor.

Kullanıcılar internete bilgisayar, akıllı telefon, tablet, akıllı televizyon ve hatta akıllı saat üzerinden bağlanabiliyor. Bilgiye erişimi inanılmaz derecede kolay hale getiren internet, pek çok internet servis sağlayıcısı (İSS) tarafından belirli ücretler karşılığında sunuluyor.

İnternet servis sağlayıcıların internet sitesini ziyaret ettiğinizde çok sayıda internet paketi ile karşılaşırsınız. Bu paketlerin bir kısmında belirli şartlar yer alıyor. Dolayısıyla bir paketi onayladığınız takdirde İSS tarafından belirlenen şartları da kabul etmiş olursunuz.

Taahhüt Nedir?

Taahhüt, Türkçede bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme anlamına gelir. Taahhüt etmek ise üstlenmektir. Bu kelimeyi günümüzde genellikle interent servis sağlayıcıları tarafından oluşturulan paketlerde görüyoruz.

Türk Telekom, Turkcell Superonline dahil olmak üzere pek çok internet servis sağlayıcısı, çeşitli internet paketleri sunar. Bu paketlerde indirme ve yükleme hızları, kurulum bedeli ve taahhüt gibi ifadeler yer alır.

Bazı paketlerin açıklama kısmında taahhüt kelimesi yerine örneğin "24 ay sözünüze" şeklinde bir ifade bulunur. İnternet sitesinin yanı sıra İSS’nin bir mağazasına gittiğinizde veya müşteri hizmetlerini aradığınızda da benzer ifadeleri duyarsınız.

İnternet servis sağlayıcıları, kullanıcılara 12 ay veya 24 ay sözleşme karşılığında internet paketini daha uygun fiyata sunar. Örneğin, 100 Mbps indirme hızı sunan bir paket normalde 300 TL fakat bu paketi sözleşme karşılığında 150 TL fiyat etiketi ile sahip olabilirsiniz.

Bir internet paketine 24 ay sözleşme karşılığında abone oldunuz diyelim. Sözleşmenin 12. ayında farklı bir internet servis sağlayıcısına geçmek istediğiniz takdirde cayma bedeli ödemek zorundasınız. Bu miktar, şirketten şirkete değişiklik gösterebilir. Bazı İSS’ler, kendi paketlerine abone olunması karşılığında cayma bedelinin bir kısmını karşılıyor.

Belirlenen süre boyunca farklı bir servise geçiş yapılamaması nedeni ile kullanıcıların çoğu, taahhütsüz internet paketlerini tercih etmeye başladı. Taahhütün yer almadığı bir paketi tercih ettiğinizde istediğiniz zaman aboneliğinizi iptal ettirebilirsiniz. Bu işlem için herhangi bir ücret ödemek zorunda değilsiniz.

Taahhütsüz İnternet Paketleri Neler?

TürkNet'in taahhüt olmayan internet paketi

Millenicom'un tahhütsüz paketleri

NetSpeed'in taahhüt içermeyen internet paketleri

Yukarıda taahhütsüz paketler sunan internet servis sağlayıcılarını sıraladık. Bu şirketlerin sunduğu paketlerin neler sunduğuna ve fiyat etiketlerine aşağıdan göz atabilirsiniz. Paketlerin içeriği ve fiyatları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

1. TürkNet Taahhütsüz İnternet Paketi ve Fiyatı

1000 Mbps’e kadar hız fiyatı: 139,90 TL

TürkNet’te yalnızca bir adet internet paketi yer alıyor. 1000 Mbps’e kadar indirme ve yükleme hızı sunan paket, yaşadığınız konuma göre değişiklik gösterebilir. Yani a noktasındaki kişi 900 Mbps hıza ulaşırken b noktasındaki bir kullanıcı 250 Mbps hızı görebilir. Bu noktada alt yapı büyük bir rol oynuyor.

Türkiye’de oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan internet servis sağlayıcısına abone olduğunuzda herhangi bir kurulum ücreti ödemenize gerek yok çünkü şirket, bu işlemi ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyor.

Kotasız internet sunan sağlayıcıya abone olmak için servisin resmi internet sitesi ya da müşteri hizmetleri üzerinden başvuru işlemini yapabilirsiniz. Abone olduktan sonra memnun kalmadığınız takdirde istediğiniz zaman aboneliğinizi iptal etme imkânına sahipsiniz.

2. Millenicom Taahhütsüz İnternet Paketleri ve Fiyatları

Fiber 16 Kampanyası Fiber 35 Kampanyası Fiber 100 Kampanyası Superonline Alt Yapısı Fiber 10 Superonline Alt Yapısı Fiber 24 Superonline Alt Yapısı Fiber 100 İndirme Hızı 16 Mbps'e kadar 35 Mbps'e kadar 100 Mbps'e kadar 10 Mbps'e kadar 24 Mbps'e kadar 100 Mbps'e kadar Yükleme Hızı 4 Mbps'e kadar 6 Mbps'e kadar 8 Mbps'e kadar 5 Mbps'e kadar 5 Mbps'e kadar 10 Mbps'e kadar Kota Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız Fiyat 89,90 TL 94,90 TL 99,90 TL 89,90 TL 94,90 TL 104,90 TL

Millenicom, kullanıcılara taahhütlü ve taahhütsüz olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor. Taahhütsüzü seçtiğiniz takdirde 6 adet internet paketi ile karşılaşıyorsunuz. Fiber 16 Kampanyası isimli pakette 16 Mbps'e kadar indirme hızı ve 4 Mbps'e kadar yükleme hızı mevcut. Bu paket 89,90 TL fiyat etiketine sahip.

Fiber 35 Kampanyası isimli internet paketinde kullanıcılara 35 Mbps'e kadar indirme hızı ve 6 Mbps'e kadar yükleme hızı vadediliyor. Kullanıcıların bu pakete 94,90 TL fiyat karşılığında abone olabiliyor. 99,90 TL fiyata sahip olan Fiber 100 Kampanyası adlı pakette ise 100 Mbps'e kadar indirme hızı ve 8 Mbps'e kadar yükleme hızı sunuluyor.

Şirket ayrıca SuperOnline alt yapısını kullanan üç adet paket sunuyor. 89,90 TL fiyat etiketine sahip olan Superonline Alt Yapısı Fiber 10 paketinde 10 Mbps'e kadar indirme hızı ve 5 Mbps'e kadar yükleme hızı vadediliyor.

Superonline Alt Yapısı Fiber 24'de 24 Mbps'e kadar indirme hızı ve 5 Mbps'e kadar yükleme hızı sunuluyor. Bu paketin fiyatı 94,90 TL. Şirketin diğer paketi olan Superonline Alt Yapısı Fiber 100'de ise 100 Mbps'e kadar indirme hızı ve 10 Mbps'e kadar yükleme hızı mevcut. Pakete 104,90 TL karşılığında abone olabilirsiniz.

3. NetSpeed Taahhütsüz İnternet Paketleri ve Fiyatları

Speed Pro 75 Net Avantaj Speedmax Avantaj Speed Pro 100 İndirme Hızı 75 Mbps'e kadar 16 Mbps'e kadar 35 Mbps'e kadar 100 Mbps'e kadar Yükleme hızı 8 Mbps'e kadar 1 Mbps'e kadar 6 Mbps'e kadar 8 Mbps'e kadar Kota Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız Fiyat 94 TL 76 TL 86 TL 98 TL

NetSpeed, taahhütsüz olarak dört farklı internet paketi sunuyor. Speed Pro 75 paketinde 75 Mbps'e kadar indirme hızı ve 8 Mbps'e kadar yükleme hızı vadediliyor. Bu paketin fiyatı 94 TL. 76 TL fiyata sahip olan Net Avantaj paketi 16 Mbps'e kadar indirme hızı ve 1 Mbps'e kadar yükleme hızı sunuyor.

86 TL fiyat eitketine sahip olan Speedmax Avantaj paketinde 35 Mbps'e kadar indirme hızı ve 6 Mbps'e kadar yükleme hızı sunulurken 98 TL fiyata sahip Speed Pro 100, 100 Mbps'e kadar indirme hızı ve 8 Mbps'e kadar yükleme hızı vadediyor.