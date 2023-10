Avrupa Birliğinden Bir Uyarı da YouTube'a Geldi!

AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton bir süredir online platformlara uyarı mektupları göndererek İsrail-Hamas savaşıyla ilgili olarak yayılan dezenformasyonu ele alma görevlerini hatırlatıyor.

Breton şimdi de Alphabet CEO'su Sundar Pichai'ye hitaben bir mektup yazarak şirketin "AB Dijital Hizmetler Yasası kapsamında içerik moderasyonuna ilişkin kesin yükümlülüklerini" hatırlattı. Breton özellikle Alphabet'ten YouTube'da yayınlanan İsrail-Hamas bağlantılı içerikler konusunda "çok dikkatli" olmasını istedi.

Avrupa Komisyonu'nun belirli platformlar aracılığıyla yayılan "yasadışı içerik ve dezenformasyonda" bir artış gördüğünü belirten Breton, Pichai'ye Alphabet'in çocukları ve gençleri "rehin alma ve diğer grafik videoları tasvir eden şiddet içeren içerikten" koruma yükümlülüğü olduğunu söyledi.

Given the extensive reach of #YouTube, recalling the precise obligations of the #DSA in the context of the terrorist attacks by Hamas against Israel and disinformation around elections ⤵️ pic.twitter.com/82UXy3a8Dc