Avrupa Birliğinden Bir Uyarı da YouTube'a Geldi!

AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton bir süredir online platformlara uyarı mektupları göndererek İsrail-Hamas savaşıyla ilgili olarak yayılan dezenformasyonu ele alma görevlerini hatırlatıyor.

Breton şimdi de Alphabet CEO'su Sundar Pichai'ye hitaben bir mektup yazarak şirketin "AB Dijital Hizmetler Yasası kapsamında içerik moderasyonuna ilişkin kesin yükümlülüklerini" hatırlattı. Breton özellikle Alphabet'ten YouTube'da yayınlanan İsrail-Hamas bağlantılı içerikler konusunda "çok dikkatli" olmasını istedi.

Avrupa Komisyonu'nun belirli platformlar aracılığıyla yayılan "yasadışı içerik ve dezenformasyonda" bir artış gördüğünü belirten Breton, Pichai'ye Alphabet'in çocukları ve gençleri "rehin alma ve diğer grafik videoları tasvir eden şiddet içeren içerikten" koruma yükümlülüğü olduğunu söyledi.

İsrail-Hamas Savaşıyla İlgili Uyarılar Sürüyor

Given the extensive reach of #YouTube, recalling the precise obligations of the #DSA in the context of the terrorist attacks by Hamas against Israel and disinformation around elections ⤵️ pic.twitter.com/82UXy3a8Dc — Thierry Breton (@ThierryBreton) October 13, 2023

YouTube sözcüsü Ivy Choi The Verge'e yaptığı açıklamada, İsrail'deki saldırıların ve "İsrail ve Gazze'de devam eden çatışmanın" ardından hizmetin "on binlerce zararlı videoyu kaldırdığını ve yüzlerce kanalı askıya aldığını" söyledi.

Breton ayrıca YouTube ekiplerinin "zararlı görüntüleri izlemek için 24 saat çalıştıklarını ve Shorts ve canlı yayınlar da dâhil olmak üzere her türlü içerik üzerinde gerektiğinde hızlı bir şekilde harekete geçmek için tetikte olduklarını" söyledi.

Breton, daha önce Elon Musk'a İsrail-Hamas savaşı sırasında X'te dezenformasyonun yayılmasıyla ilgili "acil" bir mektup göndermişti. Breton ayrıca Meta'ya sert bir mektup göndererek platformlarındaki yanlış bilgilendirmelerle ilgili benzer endişelerini dile getirirken Meta, "şirketin dört bir yanından uzman ekiplerin, insanların sahada meydana gelen önemli gelişmelere ışık tutmak için [uygulamalarını] kullanma becerilerini korurken [platformlarını] izlemek için 24 saat çalıştıklarını" söyleyerek yanıt vermişti.