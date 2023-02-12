TurkNet Deprem Bölgesinde Şifresiz Wi-Fi Ağları Sunmaya Başladı
TurkNet, deprem bölgesinde şifresiz Wi-Fi ağları sunuyor. Şirketin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada kablosuz ağın ismi de paylaşıldı.
TurkNet, deprem bölgesinde şifresiz Wi-Fi ağları sunmaya başladıklarını duyurdu. Şirket, resmi sosyal medya hesapları üzerinden konuya dair oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya ilişkin ayrıntılar haberimizde.
6 Şubat'ta saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içinde saat 13.24'te ise 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem felaketi daha gerçekleşti.
Meydana gelen iki büyük depremde Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay dahil olmak pek çok il oldukça ciddi şekilde etkilendi.
TurkNet Depremzedelere Şifresiz Hotspot Wi-Fi Ağları Sunuyor
TurkNet, deprem bölgesindeki yoğunluk analizine göre toplanma alanı, üniversite kampüsleri, çadırkent ve aşevleri gibi özel alanlarda Hotspot Wi-Fi ağları oluşturmaya başladıklarını duyurdu.
#Birlikteyiz pic.twitter.com/qr03Do5TmW— TurkNet (@TurkNet) February 11, 2023
Adana Çukurova Üniversitesinde 600'ü aşkın ailenin barındığı kongre merkezi ve spor salonuna şifresiz Hotspot Wi-Fi ağları kurduklarını açıklayan TurkNet, kablosuz ağ isminin "#Birlikteyiz" olduğunu belirtti. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Deprem bölgesindeki yoğunluk analizine göre çadırkent, toplanma alanı, üniversite kampüsleri ve aşevleri gibi özel alanlarda Hotspot Wi-Fi ağları oluşturmaya başladık. Adana Çukurova Üniversitesi'nde 600'den fazla ailenin barındığı kongre merkezi ve spor salonuna şifresiz Hotspot Wi-Fi ağlarımızı kurduk."
"Bölgede iletişimin sürmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Altyapı, cihaz ve enerji sağlayabildiğimiz deprem bölgelerinde bu hizmeti yaygınlaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ağ adı: #Birlikteyiz"
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