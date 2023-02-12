TurkNet Deprem Bölgesinde Şifresiz Wi-Fi Ağları Sunmaya Başladı

TurkNet, deprem bölgesinde şifresiz Wi-Fi ağları sunmaya başladıklarını duyurdu. Şirket, resmi sosyal medya hesapları üzerinden konuya dair oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

6 Şubat'ta saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içinde saat 13.24'te ise 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem felaketi daha gerçekleşti.

Meydana gelen iki büyük depremde Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay dahil olmak pek çok il oldukça ciddi şekilde etkilendi.

TurkNet Depremzedelere Şifresiz Hotspot Wi-Fi Ağları Sunuyor

TurkNet, deprem bölgesindeki yoğunluk analizine göre toplanma alanı, üniversite kampüsleri, çadırkent ve aşevleri gibi özel alanlarda Hotspot Wi-Fi ağları oluşturmaya başladıklarını duyurdu.

Adana Çukurova Üniversitesinde 600'ü aşkın ailenin barındığı kongre merkezi ve spor salonuna şifresiz Hotspot Wi-Fi ağları kurduklarını açıklayan TurkNet, kablosuz ağ isminin "#Birlikteyiz" olduğunu belirtti. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: