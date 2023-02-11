Terapi Koltuğu'ndan Depremden Etkilenenlere Ücretsiz Psikolojik Destek!

Terapi Koltuğu, depremden etkilenen kişiler için ücretsiz psikolojik destek başlattıklarını duyurdu. Sesli ve görüntülü görüşme işlevine sahip olan hizmetten çevrim içi olarak psikologlardan destek alınabiliyor. Konuya dair detaylar haberimizde.

Depremden Etkilenen Kişiler İçin Ücretsiz Psikolojik Destek Başlatıldı

Psikologlarla ve diyetisyenler ile online görüşme yapılabilmesine imkân tanıyan Terapi Koltuğu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla beraber depremden etkilenen kişilere yönelik ücretsiz olarak psikolojik destek vermeye başladıklarını açıkladı.

Hizmette yer alan "Ücretsiz Deprem Desteği" bölümündeki uzmanlar, depremden olumsuz etkilenen kişilere ücretsiz olarak destek verecek. Liste üzerinden uzmanlardan herhangi birine mesaj butonu aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Uzmanın uygun görmesi durumunda görüntülü görüşme randevusu oluşturacaktır. Görüntülü görüşmeyi ister hizmetin resmi mobil uygulaması isterseniz internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilmeniz mümkün.

Eğer hizmetin uygulaması üzerinden psikolojik destek almak istiyorsanız Terapi Koltuğu'nu mobil cihazınıza indirdikten sonra ana sayfada konumlanan "Ücretsiz Deprem Desteği" butonuna dokunun. Bir sonraki adımda psikoloğa mesaj atabilirsiniz. Psikolog, sizin için bir randevu oluşturacaktır.