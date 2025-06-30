Uçak Yolculuğu Yapacaklar Dikkat: FBI'dan Sert Uyarı!

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) havacılık sektörü özelinde dikkat çeken yeni bir siber tehdit uyarısı yayımladı. “Scattered Spider” adlı fidye yazılımı grubu artık sadece perakende değil ulaşım, gıda ve üretim gibi stratejik sektörleri de hedef alıyor. FBI saldırıların sosyal mühendislik yoluyla gerçekleştirildiğini belirterek şirketleri özellikle çok faktörlü kimlik doğrulama sistemleri (MFA) konusunda uyardı. İşte konuyla ilgili detaylar...

FBI’dan Kritik Uyarı: Havacılık Sektörü Siber Saldırıların Hedefinde!

Scattered Spider çalışan ya da yüklenici kılığına girerek bilgi işlem birimlerini yanıltıyor. Özellikle MFA cihazlarını kandırarak sisteme yetkisiz erişim sağlıyorlar. FBI şirketleri bu aldatmacalara karşı prosedürlere sıkı sıkıya bağlı kalmaları konusunda uyarıyor.

Grup daha önce İngiltere’de Marks & Spencer’a yaptığı saldırıyla gündeme gelmişti. Bu olayın şirkete 600 milyon dolardan fazlaya mal olduğu tahmin ediliyor. Şimdi ise hedefte havacılık tedarik zinciri ve lojistik sistemleri var. Google Tehdit İstihbarat Grubu da benzer bir uyarı yayımladı.

ABD’de sigorta sektörünün de aynı grup tarafından hedef alındığı doğrulandı. Siber güvenlik uzmanları sektör fark etmeksizin tüm kurumların tehdit altında olduğu görüşünde. Abnormal AI güvenlik analisti Richard Orange ise tehdidin insanlar üzerinden yayıldığına dikkat çekiyor. “Bu tür saldırılar izole görünür ama içeri sızan kişi, tüm ağı tehdit eder,” uyarısını yaptı.

Bu da insan faktörünün ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. FBI sektör temsilcileriyle iş birliğini sürdüreceğini belirtti. Özellikle havacılık ve ulaşım altyapısında güvenlik önlemlerinin artırılması isteniyor. Kurumlar, çalışan eğitimi ve protokol uygulamalarını yeniden gözden geçirmeli. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...