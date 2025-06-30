Yılan Hikayesine Döndü! Türkiye F-35'mi Satın Alacak Eurofighter Mı?

Türkiye'nin savaş uçağı alım süreci oldukça çalkantılı geçiyor. Dün ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamanın ardından bugünse Eurofighter adına açıklamalar geldi. Peki Türkiye Eurofighter mı satın alacak yoksa F-35 mi? İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye F-35 mi Alacak, Eurofighter mı?

Türkiye’nin hava gücünü modernize etme süreci bir yanda Eurofighter Typhoon alımı diğer yanda yıllardır devam eden F-35 anlaşmazlığıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Son dönemde İngiltere ve ABD cephesinden yapılan açıklamalar Ankara’nın seçenekleri yeniden masaya yatırdığını gösteriyor.

Özellikle Eurofighter sürecinde İngiltere’den gelen olumlu mesajlar dikkat çekerken Washington’dan gelen açıklamalar F-35 dosyasının tamamen kapanmadığını gösteriyor. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy Türkiye’nin NATO’daki rolüne vurgu yaparak Eurofighter Typhoon satışına ilişkin sürecin “mükemmel bir ilerleme” gösterdiğini ifade etti.

Türkiye’nin Typhoon filosuna katılması halinde Avrupa’nın güvenliğine katkı sağlayacağını belirten Lammy “Eurofighter’ın dört ortağının da bu satışı desteklediğine eminiz” açıklamasında bulundu. Almanya’nın daha önce süreci yavaşlattığı bilinirken İngiltere bu engelleri aşmak için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Lammy aynı zamanda Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki savunma sanayii ortaklığının önemine de değindi.

İki ülkenin teknoloji tedarik zinciri ve yatırım alanlarında giderek artan bir iş birliği geliştirdiğini söyleyen bakan bu kapsamda Türkiye/Birleşik Krallık Savunma Sanayii Konseyi’nin daha etkin çalıştığını belirtti. Canik’in AEI Systems yatırımı TUALCOM’un İngiltere pazarına açılması ve Rolls-Royce ile BAE Systems’ın Türkiye'deki yatırımları da bu stratejik yakınlaşmanın işaretleri arasında yer alıyor.

Diğer taraftan F-35 meselesi de yeniden gündeme taşındı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack 2019’da S-400 alımı nedeniyle Türkiye’nin çıkarıldığı F-35 programıyla ilgili önemli bir mesaj verdi. Barrack, iki ülke arasındaki diplomatik yakınlaşmanın etkisiyle yıl sonuna kadar çözüm olasılığının güçlendiğini ifade etti. Büyükelçiye göre CAATSA yaptırımlarının gevşetilmesine dair olumlu sinyaller de mevcut.

Türkiye’nin 1,4 milyar dolarlık ödeme yaptığı bu programdan resmen çıkarılmış olmasına rağmen bu rakamın karşılığında yeni bir savunma paketi gündeme gelebilir. Türkiye tarafı ise S-400 meselesinde geri adım atmayacağını net şekilde ortaya koymuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı “geri adım atmayacağız” açıklaması Ankara’nın pozisyonunun değişmediğini gösteriyor.

Bu durum ABD’nin olası esnekliği olmadan F-35 sürecinin yeniden başlatılmasını zorlaştırıyor. Tüm bu gelişmeler Türkiye'nin hava gücünü şekillendirme stratejisinde iki büyük alternatifin hâlâ masada olduğunu ortaya koyuyor. F-35’e geri dönüş ya da Eurofighter alımı sadece savunma tercihlerini değil NATO içindeki diplomatik ilişkilerin yönünü de doğrudan etkileyebilecek nitelikte.