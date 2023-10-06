Yerli Oyun Illegal Excavation'dan 100 Tamindir Takipçisine Hediye!

Sürükleyici hikâye, kaliteli grafikler ve başarılı karakter tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran aksiyon macera oyunu Illegal Excavation bu yıl içerisinde piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Şimdiden sabırsızlıkla beklenmeye başlanan oyuna ücretsiz sahip olmak isteyen Tamindir takipçileri için özel bir fırsat sunuluyor.

Illegal Excavation, Myeksi Studio isimli yerli oyun stüdyosu tarafından Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor. Etkileyici grafikleriyle kendisine hayran bırakmayı başaran yapım dünya standartlarında bir oyun çıkarmayı hedefliyor.

Uncharted tarzı oyun üzerinde çalışan bağımsız stüdyo, 1 yılda yüzde 50 aşamasına geldi. Uncharted kalitesinde bir oyun yapmak isteyen Türk ekip ellerindeki imkânlarla böyle bir projeye adım attılar.

Oyunda karakterlerin hareketleri için xsens motion capture kullanılıyor. Bu, karakter animasyonlarının daha gerçekçi olmasını sağlıyor. Yapım sürecinde çok büyük bir emek harcanan Illegal Excavation'da kıyafetlerin ve objelerin büyük kısmı, geliştirici ekip tarafından tek tek çiziliyor.

Unreal Engine 5 motorunun yapay zekâsının kullanıldığı oyun Türkiye'de geçiyor. 4 ana bölümden oluşan yapımda ortalama 10 saat oynanış süresi sunulması hedefleniyor.

İngilizce ve Türkçe seslendirme desteğine sahip olacak yapım 7 dilde alt yazı seçeneği sunacak. Böylelikle oyuncular oyunu ister Türkçe isterse de İngilizce dilinde oynayabilecek. Oyunda Yusuf ve Cadı olmak üzere 2 farklı karakter bulunuyor. Yüz tarama teknolojisi sayesinde gerçek insanların yüzleri oyuna aktarıldı.

Ücretsiz Illegal Excavation Fırsatı İçin Ne Yapılmalıdır?

Steam'i açın.

Oyunun Steam sayfasını görüntüleyin.

görüntüleyin. "İstek Listesine Ekle" butonuna basın.

Oyuncuların keyifli zaman geçirmesini sağlayabilecek olan Illegal Excavation'ı Steam'de istek listesine ekleyenler arasından 100 oyuncu seçilecek. Bu şanslı oyuncular, Illegal Excavation piyasaya sürüldüğünde ücret ödemeden oyunu oynamaya başlayabilecek.

Kampanyadan yararlanmak için ilk olarak Steam isimli popüler dijital oyun mağazasını ziyaret edin. Eğer oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza girin. Daha sonra oyunun Steam sayfasını görüntüleyin ve hemen ardından "İstek Listesine Ekle" butonuna basın.

Illegal Excavation Hikâyesi

Yaşadığı bunalım nedeniyle intihar etmeyi düşünmeye başlayan Yusuf, babasıyla birlikte çekildiği fotoğrafını yakmaya çalıştığı esnada görselin arka tarafında bir sembol ortaya çıkar. Yusuf, Hititlere ait olan bu sembolden yola çıkarak sürükleyici bir maceraya adım atar.

Oyunda ipuçlarını takip ederek gizemleri çözüp hazineleri bulmanız gerekiyor. Oyunun sonundaki en büyük gizeme ulaşmak için çıktığınız bu macerada karşılaşacağınız cadı karakteri, Göbeklitepe civarında yaşıyor. Oyun içerisinde işaretleri çözemediğinizde astral seyahat aracılığıyla oraya gidip ipuçları alabileceksiniz.

Illegal Excavation Çıkış Tarihi

İlk olarak 2022 yılının temmuz ayında geliştirilmeye başlayan Illegal Excavation'ın 2023 yılının sonunda piyasaya sürülmesi hedefleniyor.