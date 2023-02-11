Erdoğan Açıkladı: Üniversiteler Uzaktan Eğitime Geçiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin eğitim ve öğretim durumuna dair oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre üniversiteler, yaza kadar uzaktan eğitim verecek. Açıklamaya ilişkin detaylar haberimizde.

6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Aynı gün içinde saat 13.24'te ise ikinci bir deprem felaketi meydana geldi. İkinci depremin şiddeti ise 7,6 olarak açıklandı.

Söz konusu depremlerde Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye dahil olmak pek çok il çok ciddi şekilde etkilendi. Gerçekleşen deprem felaketinin ardından üniversitelerin bahar döneminde eğitim ve öğretime devam edip etmeyeceği merak ediliyordu.

Üniversiteler Uzaktan Eğitim Olarak Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada üniversitelerin eğitim durumuna dair çok önemli bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin yaz mevsimine kadar uzaktan eğitim vereceğini duyurdu.