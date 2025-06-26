Bütçe Dostu Telefonlarda Kamera Lideri Belli Oldu!
200 dolar altı en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar belli oldu. Listede birçok model yer aldı. Peki zirvede hangi cihaz var? İşte liste!
Günümüzde iyi bir kameraya sahip akıllı telefon almak ciddi bir bütçe gerektiriyor. Elbette bu fiyatın karşılığında sadece kamera değil, genel performans da üst seviyede oluyor. Ancak hem bütçesini zorlamak istemeyen hem de fotoğraf kalitesinden ödün vermek istemeyen kullanıcılar için uygun fiyatlı alternatifler de mevcut. İşte 200 dolar altı fiyat etiketiyle öne çıkan kamera puanı en yüksek akıllı telefon modelleri…
Hem Ucuz Hem İyi Kameralı Telefonlar
Akıllı telefonların kamera, ekran ve genel performansını testlerle değerlendiren DXOMARK ekibi, bu kez 200 doların altındaki modelleri mercek altına aldı. Elbette bu fiyat segmentinde amiral gemisi kalitesinde bir kamera beklemek gerçekçi değil. Ancak fiyat-performans dengesiyle öne çıkan bazı modeller, sundukları kamera kalitesiyle dikkat çekmeyi başarıyor.
Listenin zirvesinde Samsung Galaxy A16 LTE yer alıyor ve 85 puan aldı. Karşılaştırma yapmak gerekirse şu anda fiyat sınırı olmaksızın en iyi kameraya sahip model olan Oppo Find X8 Ultra tam 169 puan almış durumda. Bu da bütçe dostu telefonlarla amiral gemisi modeller arasında büyük bir fark olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
Listenin ikinci sırasında 84 puanla Xiaomi Redmi Note 14 yer alırken, üçüncü sırayı 83 puanla Samsung Galaxy A15 5G alıyor. Bu modelleri ise sırasıyla Samsung Galaxy A15 (LTE), Motorola Moto G35 5G, Xiaomi Redmi Note 13 ve Motorola Moto G34 5G takip ediyor.
Maksimum 200 dolar fiyata sahip kamera puanı en yüksek akıllı telefonlar şu şekilde sıralandı;
|Model
|Kamera Puanı
|Samsung Galaxy A16 LTE
|85
|Xiaomi Redmi Note 14
|84
|Samsung Galaxy A15 5G
|83
|Samsung Galaxy A15 LTE
|81
|Motorola Moto G35 5G
|75
|Xiaomi Redmi Note 13
|75
|Motorola Moto G34 5G
|67
|Samsung Galaxy A14 5G
|67
|Xiaomi Redmi 14C
|63
|Xiaomi Redmi 13C
|63
|Xiaomi Redmi Note 12
|63
|Xiaomi Redmi 13C 5G
|60
|Xiaomi Redmi Note 11
|60
|Honor 70 Lite
|58
|Honor 200 Smart
|55
|TCL 406
|52
|Xiaomi Redmi 10 2022
|51
|Oppo A57
|46
|Oppo A16s 5G
|46
|Samsung Galaxy A05s
|45
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.