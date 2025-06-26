Bütçe Dostu Telefonlarda Kamera Lideri Belli Oldu!

Günümüzde iyi bir kameraya sahip akıllı telefon almak ciddi bir bütçe gerektiriyor. Elbette bu fiyatın karşılığında sadece kamera değil, genel performans da üst seviyede oluyor. Ancak hem bütçesini zorlamak istemeyen hem de fotoğraf kalitesinden ödün vermek istemeyen kullanıcılar için uygun fiyatlı alternatifler de mevcut. İşte 200 dolar altı fiyat etiketiyle öne çıkan kamera puanı en yüksek akıllı telefon modelleri…

Hem Ucuz Hem İyi Kameralı Telefonlar

Akıllı telefonların kamera, ekran ve genel performansını testlerle değerlendiren DXOMARK ekibi, bu kez 200 doların altındaki modelleri mercek altına aldı. Elbette bu fiyat segmentinde amiral gemisi kalitesinde bir kamera beklemek gerçekçi değil. Ancak fiyat-performans dengesiyle öne çıkan bazı modeller, sundukları kamera kalitesiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Listenin zirvesinde Samsung Galaxy A16 LTE yer alıyor ve 85 puan aldı. Karşılaştırma yapmak gerekirse şu anda fiyat sınırı olmaksızın en iyi kameraya sahip model olan Oppo Find X8 Ultra tam 169 puan almış durumda. Bu da bütçe dostu telefonlarla amiral gemisi modeller arasında büyük bir fark olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Listenin ikinci sırasında 84 puanla Xiaomi Redmi Note 14 yer alırken, üçüncü sırayı 83 puanla Samsung Galaxy A15 5G alıyor. Bu modelleri ise sırasıyla Samsung Galaxy A15 (LTE), Motorola Moto G35 5G, Xiaomi Redmi Note 13 ve Motorola Moto G34 5G takip ediyor.

Maksimum 200 dolar fiyata sahip kamera puanı en yüksek akıllı telefonlar şu şekilde sıralandı;

Model Kamera Puanı Samsung Galaxy A16 LTE 85 Xiaomi Redmi Note 14 84 Samsung Galaxy A15 5G 83 Samsung Galaxy A15 LTE 81 Motorola Moto G35 5G 75 Xiaomi Redmi Note 13 75 Motorola Moto G34 5G 67 Samsung Galaxy A14 5G 67 Xiaomi Redmi 14C 63 Xiaomi Redmi 13C 63 Xiaomi Redmi Note 12 63 Xiaomi Redmi 13C 5G 60 Xiaomi Redmi Note 11 60 Honor 70 Lite 58 Honor 200 Smart 55 TCL 406 52 Xiaomi Redmi 10 2022 51 Oppo A57 46 Oppo A16s 5G 46 Samsung Galaxy A05s 45

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.