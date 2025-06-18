Xiaomi'den 8 GB RAM'li Çok Ucuz Tablet! Dev Bataryaya Sahip

Geçtiğimiz aylarda bütçe dostu Redmi 13x modelini duyuran Xiaomi, uygun fiyata sahip bir tablet tanıttı. Redmi Pad 2 isimli tablet 8 GB RAM ve devasa batarya kapasitesi dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Redmi Pad 2 Özellikleri

11 inç ekran büyüklüğüne sahip Redmi Pad 2, IPS LCD ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlüğünk, 274 PPI piksel yoğunluğu ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Tabletin Wi-Fi sürümü 510 gram, Wi-Fi + hücresel sürümü ise 519 gram ağırlığında.

Tablet gücünü MediaTek Helio G100-Ultra işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet A76 2.2GHz ve altı adet A55 2.0GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Tablet 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 9000 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelen tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera, ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor.

Kameralar 1080p ve 720p çözünürlüklerinde 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Dolby Atmos teknolojisini destekleyen tablet 7,36 x 166,04 x 254,58 mm boyutlarında. Peki, Redmi Pad 2'nin fiyatı ne kadar?

Redmi Pad 2 Fiyatı