iMyFone D-Back: Etkili Veri Kurtarma Çözümü

iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için çok başarılı bir veri kurtarma yazılımı bulunuyor. Sorunsuz bir deneyim sunan iMyFone D-Back, sahip olduğu kullanıcı dostu arayüzü, gelişmiş özellikleri ve performansıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Dünyanın en iyi iCloud veri kurtarma yazılımlarından biri olan iMyFone D-Back, iOS cihazlarından kaybolan ya da yanlışlıkla silinen dosyaları zahmetsizce kurtarmak için tasarlandı. En güncel sürüm iOS 16'yı destekleyen yazılım, kullanıcıların gizlilik ve güvenlikten ödün vermeden değerli verileri hızlı şekilde geri yükleyebilmesini sağlıyor.

Veri kurtarma konusunda yazılımın güvenilirliği büyük bir öneme sahiptir çünkü kaybolan veriler oldukça önemli olabilir. Tüm dünyada çok popüler bir yazılım olan ve yaygın olarak tercih edilen iMyFone D-Back, güvenilirliğiyle de ön plana çıkıyor.

iMyFone D-Back Öne Çıkan Özellikleri ve Avantajları

Yüksek başarı oranı

Verileri doğrudan iOS cihazından hızlı şekilde kurtarma

Silinen fotoğrafları, WhatsApp'ı, mesajları ve 18'den fazla diğer veri türünü kurtarma imkânı.

Yalnızca bir iCloud hesabı erişimiyle iCloud yedeklemesinden verilere ulaşma

iMyFone D-Back Hangi Kurtarma Modlarını Sunuyor?

iOS cihazlarından veri kurtarma : iPhone veya iPad'inizi bir PC'ye bağlayın ve silinen verileri doğrudan tarayın.

: iPhone veya iPad'inizi bir PC'ye bağlayın ve silinen verileri doğrudan tarayın. iTunes yedeklemesinden veri kurtarma : iPhone ya da iPad'de kaybolan verileri önceki iTunes yedeklemesinden kurtarın.

: iPhone ya da iPad'de kaybolan verileri önceki iTunes yedeklemesinden kurtarın. iCloud yedeklemesinden veri Kurtarma: iPhone verilerinizi iCloud Kit'ten çıkarın ve doğrudan geri yükleyin.

iMyFone D-Back Nasıl Kullanılır?

Yüksek başarı oranıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran program, sahip olduğu kullanıcı dostu arayüzü sayesinde çok kolay bir kullanım imkânı sunuyor. Bu sayede yalnızca birkaç adım ile veir kurtarma işlemini gerçekleştirebilmeniz mümkün.

iMyFone D-Back olarak isimlendirilen programı indirip bilgisayarınıza yükleyin ve ihtiyacınız olan veri kurtarma modunu seçin.

Silinen veri türünü seçin ve tarama işlemini gerçekleştirin.

Silinmiş veya mevcut tüm veriler sunulacaktır. Verileri ön izleyin ve istediğiniz dosyaları seçin. Bunun ardından "Kurtar" seçeneğine tıklayın.

iMyFone D-Back'i Ücretsiz Deneme Olanağı

iMyFone D-Back yazılımını ücretsiz olarak deneyebilme imkânına sahipsiniz. Herhangi bir ücret ödemeden programı indirip kullanmaya başlayabilir ve böylelikle yazılımın ihtiyaçlarınıza ne kadar uygun olduğunu görebilirsiniz.

Programı beğendiyseniz ve tüm avatajlardan yararlanmak istiyorsanız iMyFone D-Back satın alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 3 cihaz ve 2 PC desteği sunan 1 aylık plan 49,99 dolar, aynı imkânı sunan 1 yıllık plan ise 69,99 dolar fiyata sahip.

Eğer programa sadece bir kez para ödemek istiyorsanız 5 cihaz ve 3 PC desteği sunan Lifetime Plan isimli sürümü seçebilirsiniz. Bu plan şu anda 79,99 dolar fiyata satılıyor.

Sonuç

iMyFone D-Back, kullanıcıların iOS cihazlarından kaybolan veya yanlışlıkla silinen verileri zahmetsizce kurtarmasına yardımcı olmak için tasarlanmış devrim niteliğinde bir veri kurtarma çözümüdür. Kullanıcı dostu arayüzü ve gelişmiş teknolojisi ile iMyFone D-Back, değerli verileri kurtarmak için güvenilir ve sorunsuz bir program arayan kişiler için en iyi araçtır.