Vivo X200s Performans Testlerinde Rekor Kırdı: Başarısını İşlemcisine Borçlu!

Son dönemde piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleriyle dünya genelinde tüketicilerin beğenisini kazanan Vivo, sevilen X200 serisini genişletmeye devam ediyor. Şirket son olarak yeni X200s ve X200 Ultra modellerini de bu ay içerisinde piyasaya süreceğini açıkladı.

Vivo X200s ile ilgili son sızıntı ise cihazın işlemci performansına ışık tuttu. Merakla beklenen telefon, AnTuTu testinde güçlü yongasıyla rekor bir puan almayı başardı.

Vivo X200s, MediaTek İşlemcisiyle Rekor Kırdı

Vivo’nun yeni akıllı telefonu X200s, resmi tanıtımı yapılmadan önce performans testlerinde dikkat çekici bir sonuç elde etti. AnTuTu benchmark verilerine göre cihaz, testlerden tam 2.906.450 puan alarak Mart ayının en yüksek skoru ile öne çıktı.

Bu etkileyici puan, X200s’in yalnızca döneminin en güçlü cihazı olduğunu değil, aynı zamanda serinin en üst modeli olan Vivo X200 Pro’nun performansını da geride bıraktığını gösteriyor. Lansman öncesinde gelen bu sonuç, cihazın yüksek performans beklentilerini fazlasıyla karşılayabileceğini ortaya koyuyor.

Yakında piyasaya sürülecek yeni telefon, yüksek performansını MediaTek'in yeni Dimensity 9400 Plus işlemcisine borçlu olacak. X200s ile birlikte tanıtılması beklenen X200 Ultra modelinin ise Snapdragon 8 Elite yongasından güç alacağı öne sürülüyor. Vivo, performansıyla çok konuşulacağını tahmin ettiğimiz yeni cihazlarını 11 Nisan tarihinde Çin'de satışa sunacak.

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