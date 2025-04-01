Bataryası Bitmeyen Telefon Yapmışlar: Bütçe Dostu vivo Y300t Tanıtıldı!

vivo, orta segmente hitap eden uygun fiyatlı Android modeli Y300t'yi tanıttı. Selefine kıyasla daha güçlü işlemci, daha yüksek batarya ve gelişmiş özellikler sunan telefon, dikkat çekmeyi başardı. İşte vivo Y300t teknik özellikleri ve fiyatı!

vivo Y300t Teknik Özellikleri ve Fiyatı

vivo Y300t, 6.72 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip LCD ekranla geliyor. Bu panel, 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Performans tarafında ise MediaTek imzası taşıyan Dimensity 7300 işlemcisini görüyoruz. Bu yonga setinde Mali-G615 MC2 grafik birimi bulunuyor.

8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama alanı seçeneklerine sahip cihaz, Android 15 tabanlı OriginOS 15 üzerinde çalışıyor.

Ön tarafında 8 MP çözünürlükte özçekim kamerasına yer veren telefonun arka tarafındaysa ikili kurulum bulunuyor. Bu kurulum 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşuyor. Bu noktada 4K video kaydı, Süper Gece Modu ve yapay zeka destekli nesne silme özellikleri bulunduğunu da belirtelim.

Öte yandan model, 6500 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekiyor. Bu batarya, 44W hızlı şarjdan besleniyor. Son olarak cihazda parmak izi okuyucusu bulunduğunu ve 5G (SA/NSA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C bağlantıyı desteklediğini de söyleyelim.

vivo Y300t teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

Ekran: 6.72 inç, Full HD+ LCD, 120 Hz yenileme hızı, 1050 nit parlaklık, TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 (8 çekirdekli, 2.5GHz) - Mali-G615 MC2 GPU

RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4x

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB - UFS 3.1

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı OriginOS 15

Arka Kamera: 50 MP ana kamera (f/1.8) 2 MP derinlik sensörü 4K video kaydı, Süper Gece Modu, AI nesne silme, dinamik fotoğraf

Ön Kamera: 8 MP (f/2.05)

Batarya: 6500mAh, 44W hızlı şarj

Parmak İzi: Var (Güç düğmesine yerleştirilmiş)

Bağlantı: 5G (SA/NSA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C

Renk Seçenekleri: Ocean Blue, Rock White, Black Coffee

vivo Y300t fiyat listesi şu şekilde;