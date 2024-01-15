WhatsApp'ın Anket Özelliği Kanallar'a Geliyor: Son Testler Başladı!

WhatsApp'ın Kanallar'da anket paylaşma özelliğinin testlerinde son aşamaya gelindi. Henüz beta aşamasında olan özellik, bir haftadan kısa bir süre önce Android için WhatsApp'ın beta sürümünde görülmüştü.

WaBetaInfo, TestFlight uygulamasında şu anda mevcut olan iOS için WhatsApp beta 24.1.10.76 güncellemesinin, test kullanıcılarına anketleri Kanallar'da paylaşma seçeneği sunduğunu bildirdi.

Kanallar İçin Anket Özelliğinin Son Testleri Gerçekleştiriliyor

Anketleri paylaşabilmek için kanalın sahibi olmanız gerekiyor. Yeni özellik, anketi oluşturanın yalnızca bir cevaba ihtiyaç duyduğuna inanması durumunda devre dışı bırakılabilen birden fazla seçeneğe de sahip.

Özellikle birlikte Kanallar'daki oylar anonim kalacak, bu nedenle kanal üyeleri oy sayısını görebilirken, belirli bir seçeneğe kimin oy verdiğini bilemeyecekler.

Sınırlı sayıda kanal sahibi artık kanallarındaki sohbet eki menüsünde anket seçeneğini görebiliyor ve özellik, çok yakında herkese açık bir şekilde kullanıma sunulacak.

Peki siz WhatsApp'ın anket özelliğinizi kullanıyor musunuz? Özelliğin Kanallar'a da gelecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.