WhatsApp'a Yeni Özellik Geliyor: Artık Çıkartma Oluşturabileceksiniz!
WhatsApp artık çıkartma oluşturma ve düzenleme özelliği İle kullanıcılarına yenilik sunuyor. İşte detaylar!
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, "24.1.10.72" kodlu iOS beta sürümünde çıkartma oluşturma ve düzenleme özelliğini test etmeye başladı.
Yapılan güncelleme ile kullanıcılar, uygulama içinde kendi çıkartmalarını oluşturabilecek ve mevcut çıkartmaları düzenleyebilecekler.
Şirket, bu yeni özelliği test etmek için bazı kullanıcılara erken erişim imkanı sunarken, henüz özelliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği hakkında bir açıklama yapmadı.
📝 WhatsApp beta for iOS 24.1.10.72: what's new?— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 9, 2024
WhatsApp is rolling out a new sticker editor feature, and it is available to some beta testers! Some users may be able to get the same feature by installing the previous update.https://t.co/mF1Qoi2ZIU pic.twitter.com/jUyXM1BlE3
iOS beta sürümünde yer alan ekran görüntülerine göre, kullanıcılar bir fotoğraf üzerinden çıkartma oluşturabilecek ve mevcut çıkartmaları kişiselleştirebilecekler.
Bu, özellikle ile çıkartma kullanımını daha esnek ve kişisel hale getirerek WhatsApp deneyimini daha eğlenceli olması bekleniyor.
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WhatsApp'ın bu özelliği ne zaman genel kullanıma sunacağı şu an için belirsiz olsa da, kullanıcılar yeni güncellemeleri takip ederek çıkartma dünyasına getirilen bu yenilikten faydalanabilecekler.
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