WhatsApp'a Yeni Özellik Geliyor: Artık Çıkartma Oluşturabileceksiniz!

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, "24.1.10.72" kodlu iOS beta sürümünde çıkartma oluşturma ve düzenleme özelliğini test etmeye başladı.

Yapılan güncelleme ile kullanıcılar, uygulama içinde kendi çıkartmalarını oluşturabilecek ve mevcut çıkartmaları düzenleyebilecekler.

Şirket, bu yeni özelliği test etmek için bazı kullanıcılara erken erişim imkanı sunarken, henüz özelliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği hakkında bir açıklama yapmadı.

WhatsApp is rolling out a new sticker editor feature, and it is available to some beta testers! Some users may be able to get the same feature by installing the previous update.https://t.co/mF1Qoi2ZIU pic.twitter.com/jUyXM1BlE3