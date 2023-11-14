WhatsApp'tan Discord Benzeri Özellik: Büyük Gruplar İçin Sesli Sohbet!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, büyük gruplar için sesli sohbet özelliğini önümüzdeki günlerde kullanıma sunacak. Discord'dakine benzer bir altyapıyla çalışacak özelliğin kullanıcılara kolaylık sağlaması bekleniyor.

Aramadayken Mesaj Atılabilecek!

WhatsApp'ın büyük gruplar için kullanıma sunacağı sesli sohbet özelliği, Discord, Telegram ve Slack'tekine benzer özelliklere sahip olacak. 33 veya daha fazla kişiden oluşan büyük gruplarda sesli sohbetler başlatıldığı zaman grup üyelerinin telefonları çalmayacak.

Ayrıca sesli sohbet sürerken kullanıcılar aynı zamanda mesajlaşmaya devam edebilecek. Böylece görüşmeden çıkmadan gruba mesaj gönderebilecekler. Aramaya katılamayan kişilerle etkileşimde bulunabilecekler.

Önümüzdeki hafta herkesin kullanımına açılması beklenen yeni özellikte uçtan uca şifreleme olacak. Bu sebeple kalabalık gruplar için daha kullanışlı ve pratik olacak özelliğin güvenlik açısından da bir sorun teşkil etmeyeceği düşünülüyor.

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