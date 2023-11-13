WhatsApp Kanallar'a Kullanıcı Adları Geliyor!

WhatsApp'a gelecek yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar popüler mesajlaşma uygulamasındaki Kanallar için kullanıcı adı belirleyebilecek.

WhatsApp, geçtiğimiz aylarda kullanıma sunmasıyla birlikte birçok marka tarafından ilgi gören ve kullanıcıların da beğenisini kazanan Kanallar özelliğini geliştirilmeye devam ediyor.

WhatsApp Kanallar Kullanıcı Adları Nasıl Görünecek?

Normalde WhatsApp'ın güvenliği artırmak için kullanıcıların telefon numarası yerine kullanıcı adı kullanabileceği bir sistem üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Görünüşe göre şirket bir nevi bu özellik testi Kanallar aracılığıyla gerçekleştirecek.

Bu özellik geliştirme aşamasında olduğundan beta test kullanıcıları için hazır değil ancak WABetaInfo özelliğin nasıl görüneceğine dair bi ekran görüntüsü paylaştı.

Peki sizce WhatsApp normal kullanıcılar için de kullanıcı adı özelliği getirmeli mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.