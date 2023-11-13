WhatsApp Kanallar'a Kullanıcı Adları Geliyor!

WhatsApp, geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulan Kanallar özelliği için kullanıcı adları getiriyor. İşte detaylar!

WhatsApp Kanallar'a Kullanıcı Adları Geliyor!
Barış Bulut
Barış Bulut -

WhatsApp'a gelecek yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar popüler mesajlaşma uygulamasındaki Kanallar için kullanıcı adı belirleyebilecek.

WhatsApp, geçtiğimiz aylarda kullanıma sunmasıyla birlikte birçok marka tarafından ilgi gören ve kullanıcıların da beğenisini kazanan Kanallar özelliğini geliştirilmeye devam ediyor.

WhatsApp Kanallar Kullanıcı Adları Nasıl Görünecek?

WhatsApp Kanallar'a Kullanıcı Adları Geliyor!

Normalde WhatsApp'ın güvenliği artırmak için kullanıcıların telefon numarası yerine kullanıcı adı kullanabileceği bir sistem üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Görünüşe göre şirket bir nevi bu özellik testi Kanallar aracılığıyla gerçekleştirecek.

Bu özellik geliştirme aşamasında olduğundan beta test kullanıcıları için hazır değil ancak WABetaInfo özelliğin nasıl görüneceğine dair bi ekran görüntüsü paylaştı.

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Daha önce WhatsApp Web'in resmî beta programına katılanlar için tarihe göre mesaj arama özelliğini getiren

Peki sizce WhatsApp normal kullanıcılar için de kullanıcı adı özelliği getirmeli mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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