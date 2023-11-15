WhatsApp Yedeklemeleri Artık Google Bulut Hesabınızda Yer Kaplayacak!

WhatsApp ile Google sohbet ve medya yedeklemeleriyle ilgili bir anlaşma yaptı. İki şirketin aldığı ortak karara göre artık Android cihazlardaki WhatsApp yedeklemeleri Google bulut hesabında yer kaplayacak.

Depolama Alanı Dolunca Ne Olacak?

Aralık 2023'te hayata geçirilecek yeni uygulama, kullanıcıları bir hayli zorlayacak. Çünkü artık WhatsApp'taki sohbet ve medya yedeklemesi, Google'daki bulut hesabında yer kaplayacak. Artık sınırsız yedekleme alanı yerine kotadan düşülecek.

WhatsApp yedeklemeleri Google Hesapları, Google Drive, Gmail ve Google Fotoğraflar arasında paylaşılan 15 GB'lık ücretsiz kotadan ve satın alınan paketlerden düşecek. Google hesabındaki kullanılabilir alan dolduğunda ise gereksiz öğeleri silmek gerekecek.

Eğer büyük dosyalar ve fotoğraflar doğrudan WhatsApp'tan silinirse bulut depolama alanından da silinmiş olacak. Böylece Google bulut hesabında yer açılacağı için yedeklemeye devam edebilecek.

Dosyalarını silmek istemeyen kullanıcıların Google One aracılığıyla daha fazla depolama alanı satın alması gerekecek. Bu durum, eski tarihli sohbet geçmişini ve medyasını silmek istemeyen kullanıcılar için zorlayıcı olacak.

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